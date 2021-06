Detenida en Logroño tras rociar a sus vecinos con spray de defensa personal por "el ruido que hacían"

La Policía Nacional detiene a una mujer, por rociar los rostros a sus vecinos con un spray de defensa e intentar clavar una navaja a uno de ellos. Es una mujer de origen español y vecina de Logroño, que llegó a producirle dos cortes en el brazo izquierdo.

Los hechos se produjeron en la tarde del jueves pasado, momento en el que una patrulla fue comisionada por la Sala CIMACC-091 (el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) para que se dirigiese a un inmueble de viviendas, debido a que una vecina había rociado la cara de varios moradores con un bote de spray de defensa personal.

Los agentes una vez en el inmueble se entrevistan con los requirentes, los cuales manifiestan que momentos antes, una vecina, había timbrado su puerta y en el momento en el que abrieron la misma, esta les ha rociado los rostro con un spray de defensa, mientras les manifestaba "Que llevaba ocho años estando hasta los cojones por el ruido que hacían", cerrando los moradores la puerta de acceso de la vivienda ante el escozor del spray.

AGRESIÓN CON UNA NAVAJA

Posteriormente los agentes son de nuevo comisionados por la Sala de Operaciones del 091. Al mismo lugar y ya que de nuevo hay una discusión entre ambas partes, acudiendo la patrulla policial hasta el lugar, donde observan en la vía pública a una mujer la cual portaba un arma blanca en su mano, y como esta se dirigía hacia un hombre, que resulto ser el marido de la mujer a la que habían rociado la cara con el spray de defensa, e intenta clavarle la misma, si bien el varón lograba agarrarle la mano, evitando que le pudiese alcanzar plenamente con la navaja, si bien le llegó a producir dos cortes de carácter superficial en el brazo, teniendo que ser asistido en el servicio de Urgencias.

La autora de los hechos al ver a la patrulla tiró la navaja dentro del portal, mientras le manifestaba chillando a su vecino "Te voy a matar, eres un hijo de puta". Ante los hechos relatados los agentes han procedido a la detención de la mujer trasladándola hasta estas dependencias.

La detenida, es una mujer de origen español y vecina de Logroño, la cual no posee antecedentes penales, la cual tras la práctica de las diligencias policiales fue puesta a disposición Judicial.

493 PROPUESTAS DE SANCIÓN

Desde que se decretase el fin del Estado de Alarma, el pasado día 8 de mayo, los agentes de la Policía Nacional en La Rioja, en cumplimiento de la normativa sanitaria adoptada, han levantado un total de 493 sanciones. De ellas, 331 son por no portar mascarilla en la vía publica, sobre todo en horario nocturno, 36 por no portar mascarillas en establecimientos de hostelería, 53 por fumar sin guardar las distancia de seguridad, 73 por no guardar la distancia de seguridad, 177 levantadas por consumo de drogas y portar armas en vía pública.

Desde que se decretase el fin del Estado de Alarma, se han establecido durante los fines de semana, diferentes dispositivos operativos de vigilancia en el que han participado agentes de Jefatura Superior de Policía de La Rioja, de la Policía Local de Logroño, así como inspectores de la Inspección de Trabajo, para velar por el cumplimiento de las medias fijadas en los locales de ocio, tanto sanitarias, como laborales.

En este sentido la pasada semana se estableció un dispositivo de Inspección en diferentes establecimientos de ocio de una céntrica zona de Logroño, en el que se inspeccionaron dos establecimientos, detectando numerosos infracciones a la legislación sanitaria, así como la ley Orgánica LO 4/2015 de 30 de marzo de Seguridad Ciudadana, motivo por el que se propusieron para sanción a 34 por no portar mascarilla, cuatro por tenencia/consumo de sustancias estupefacientes y otra por falta de respecto a los agentes de la autoridad.