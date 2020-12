Elena Moreta es la codirectora de 'Cuarto Creciente Montessori School', colegio bilingüe de Infantil y Primaria en Beatos Mena y Navarrete, de Logroño.

Está autorizado por el Gobierno de La Rioja y oferta la excelencia educativa para tu hijo con el método Montessori.

Moreta ha explicado en COPE Rioja que su centro es, además, un colegio Montessori, en el que todo el equipo docente está formado como Guía Montessori con másteres oficiales. En sus aulas, el número máximo de alumnos es de 20 y están acompañados por 2 Guías en cada aula, es decir, “no trabajamos con Asistentes, sino que el alumnado en todo momento es atendido por Guías cualificadas”.

Una de las principales características del método Montessori es que “no percibimos al niño/a como un ser vacío al que hay que llenar de conocimientos, sino que los conocimientos son percibidos por el niño/a como consecuencia de sus propios razonamientos. En nuestro colegio el niño/a es el sujeto activo de su aprendizaje”, según ha contado Moreta.

La base de este método es siempre la autodisciplina. “Es importante no confundir el respeto por los ritmos del niño con la falta de límites y el libertinaje. La libertad que el niño tiene para explorar el ambiente ha de partir siempre de haber interiorizado el respeto por el resto de las personas con las que convive y el trato adecuado hacia los materiales con los que trabaja. En palabras de Maria Montessori, hay que dejar hacer lo que quiera al niño que no ha desarrollado la voluntad, es traicionar el sentido de la libertad, y por eso un colegio Montessori no es un colegio sin normas ni límites”, ha precisado la profesora.

“Pero no sólo somos un colegio Montessori en el que conocemos el método de manera rigurosa, sino que no prescindimos de los conocimientos tan necesarios que aporta la neuromotricidad como base del desarrollo cerebral, de ahí la importancia de que damos a nuestra aula de psicomotricidad”

Cuarto Creciente Montessori School es un lugar donde se confía en el niño/a, en su bondad innata, en su deseo por descubrir y conocer el mundo que le rodea, en su creatividad siempre presente, y en sus múltiples capacidades e inteligencias. Y los profesionales del centro saben que es necesario ofrecer el marco adecuado para permitir al niño/a desarrollar todas esas cualidades, con las que nacemos todos, y conocer cuáles son las verdaderas necesidades del niño/a, en qué consiste el desarrollo cerebral infantil y cuáles son sus etapas.

Cuarto Creciente Montessori School es, por tanto, un centro cuya máxima es el RESPETO. El respeto por el niño/a, por su ritmo, su individualidad, sus procesos, sus sentimientos y sus necesidades. “Nace así nuestro proyecto, un colegio mixto y laico, que a través del método Montessori, imparte las enseñanzas del currículum del segundo ciclo de Educación Infantil, desde los tres hasta los seis años y Educación Primaria, de seis a doce años, establecido en la Comunidad Autonoma de La Rioja”.

