¿Cómo saber si tu empresa está siendo vigilada porhackers? Esa es la pregunta que se hacen millones de compañías en todo el mundo y de cuya respuesta dependen el éxito o el fracaso de los ciberdelincuentes, que antes de lanzar sus ataques informáticos, vigilan durante meses las empresas para detectar sus puntos débiles y terminar materializando sus objetivos.

Juan José Nombela, director del Área de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), explica qué señales pueden indicar que una empresa está siendo vigilada y qué medidas de ciberseguridad se pueden tomar para evitar un ataque.





"Siempre es conveniente extremar las precauciones cuando se detecta una posible vigilancia de tu empresa", subraya el experto. "Hay que comprobar que funcionan todos los sistemas de protección, incluyendo el antivirus, y que todas las aplicaciones están previamente actualizadas. Si es necesario, deben contar con el soporte de un experto externo, si es que no lo tienen en la casa. Y si no lo tienen, siempre pueden acudir a la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, al número de teléfono 017, que es un servicio público gratuito. Ellos ofrecen asesoramiento técnico y legal, de nueve de la mañana a nueve de la noche, los 365 días del año. Y también presta servicio tanto a ciudadanos como a empresas, por correo eletrónico, las 24 horas del día", precisa Nombela.

"Las medidas preventivas son siempre las más eficaces"









Para evitar ataques informáticos a tu empresa es necesario disponer de planes de respuesta ante incidentes, "puesto que las medidas preventivas son siempre las más eficaces", añade el profesor de UNIR. "Contraseñas fuertes, no revelarlas en ningún caso, cifrado de la información sensible, actualización de los sistemas operativos, navegadores, antivirus y cualquier otro sistema de protección",son siempre recursos que funcionan a la hora de reforzar la seguridad informática.

"El nivel de sofisticación del plan dependerá de las dimensiones de la empresa, pero en cuanto se detecta una actividad sospechosa hay que aislar el ordenador de la red, analizarlo debidamente, comprobar todos sus archivos con el antivirus, los procesos del sistema, CPU, archivos de memoria, disco... y no conectarlo nuevamente a la red hasta que se haya comprobado todo", insiste Juan José Nombela. "Y si el ataque es tipo 'Ransomware', como el que sufrieron hace meses el SEPE o hace tan sólo unos días el Ministerio de Trabajo, lo primero que hay que hacer es no pagar el rescate por muchos motivos, sobre todo porque no hay garantías de que podamos recuperar la información y, además, estamos incentivando la comisión de este tipo de delitos".

Sobre las señales que pueden alertarnos de que nuestra empresa está siendo vigilada por ciberdelicuentes, Nombela asegura que "son muy difíciles de detectar. Además -concluye- todas las grandes y medianas empresas están siendo vigiladas continuamente por hackers, por lo que es fundamental siempre extremar todo tipo de precauciones. Así que siempre hay que estar especialmente atentos a señales como cuando los equipos van más lentos de lo habitual, las alertas de los antivirus se disparan o el sistema se cae sin motivo aparente".

