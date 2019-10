"Desconcierto" y "malestar" de Escuelas Católicas con el consejero de Educación, Luis Cacho

La organización "Escuelas Católicas", que agrupa a 26 centros de La Rioja, ha expresado su "desconcierto" y "malestar" ante la comparecencia en el Parlamento regional del consejero de Educación, Luis Cacho. La entidad ha hecho público un comunicado después de la comparecencia de Cacho en la que ha presentado su plan de actuación para la próxima legislatura.

El consejero de Educación anuncia una progresiva disminución del peso económico de los conciertos educativos Luis Cacho afirma, además, que el "concierto no es un derecho unilateral, sino un pacto sometido al mutuo interés". Henar Moreno (IU), "satisfecha" 07 oct 2019 - 18:12

Desde Escuelas Católicas señalan que "algunas de las intenciones manifestadas en dicha comparecencia, de hacerse realidad, podrían conculcar derechos fundamentales" y afirman que la escuela concertada "garantiza la libertad de elección de los padres reconocida en la Constitución" por lo que consideran que "los conciertos deberían regirse por la demanda de las familias" algo que, aseguran, recoge la normativa educativa "como la LODE, LOE y LOMCE" y no regirse "por criterios estrictamente planificadores de la administración". "La escuela concertada posibilita que todas las familias puedan elegir, en igualdad de condiciones, un centro con un proyecto educativo concreto, con unos valores de acuerdo a sus convicciones", añaden. Creen que el modelo de escuela concertada "no existe como herencia necesaria de un momento histórico, ante la imposibilidad de que los centros públicos pudieran atender todas las necesidades de escolarización", sino como "un servicio a la sociedad y un medio para hacer posible la elección de centro". "La escuela concertada es partidaria de una enseñanza pública de calidad, pero no debe ser la única", aseguran y afirman que "la existencia de dos redes complementarias es necesaria en una sociedad democrática que defiende los derechos y libertades" porque consideran que "no basta con que haya pluralidad dentro de una escuela única, se necesita pluralidad de escuelas". Inciden en que los centros concertados conforman "una escuela diversa y acogedora" que en La Rioja escolariza a más de 16.000 alumnos, lo que supone el 30% del total. En cualquier caso, concluyen, esta entidad mantiene su apuesta "por un diálogo real" en el que "participen todos los sectores de la comunidad educativa" de la que la enseñanza concertada "es una parte importante". Además inciden en su intención de "defender las libertades y los derechos de las familias" con todas las acciones que consideren necesarias, concluye el comunicado.