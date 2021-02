Desarticulada una banda criminal especializada en robos en viviendas, oficinas y en interior de coches

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de Robos con Fuerza en domicilios, oficinas y Robos en interior de vehículos, resultando detenidos tres hombres como presuntos responsables de los hechos - entre los tres acumulan 30 antecedentes-.

La investigación se inició en el mes de marzo del año pasado debido al incremento de robos con fuerza en domicilios, concretamente tres cometidos en la Calle Valcuerna de Logroño.

Los investigadores, partiendo del incremento repentino de estos delitos, del análisis de las denuncias presentadas, los efectos sustraídos, la zona de actuación y la forma de operar, trabajaron desde un primer momento con la hipótesis de que tales hechos estaban siendo cometidos por un mismo grupo criminal , grupo especializado que realizaban Robos con Fuerza en domicilios, lonjas, en su mayor parte deshabitadas, oficinas y Robos en interior de vehículos.

A pesar de las restricciones de movilidad -y de la situación generada por la crisis sanitaria- el grupo criminal continuó con su actividad delictiva, ejecutando numerosos robos en oficinas y pisos de nuestra ciudad, durante el pasado año.

El modo de operar de la banda dependía del lugar en el que se cometiese el robo. En aquellas ocasiones que decidían cometer el Delito contra el Patrimonio en una lonja, lo hacían de noche o fuera de grandes vías con poca concurrencia de público, sustrayendo motocicletas o piezas de las mismas, bicicletas o cualquier otro objeto que les interesase.

También cometían Robos con Fuerza en los Vehículos, no dudando en fracturar uno de sus cristales si se les resistían las cerraduras y habían observado algún objeto de valor en el interior del mismo.

En el caso de las viviendas, al no tener la destreza suficiente para forzar la puerta o ventana de los domicilios, accedían a los mismos mediante escalo, a través de ventanas o balcones que se encontraban abiertos, para una vez dentro, sustraer los pequeños objetos que tienen fácil salida en el mercado negro (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, joyas, etc.).

La investigación permitió identificar al presunto cabecilla del grupo, para a partir de ahí, conseguir identificar al resto de las personas que componían el mismo, así como determinar perfectamente el modus operandi utilizado por estas personas y el destino que le daban a la mayoría de efectos que conseguían sustraer.

Finalmente, a principios del mes de febrero de este año se ha llevado a cabo la explotación de la operación que concluyó con la detención de tres personas.La red estaba formada por al menos tres hombres, de origen español, dos de 33 y uno de 24 años de edad, con domicilio en Logroño. Entre los tres detenidos acumulan un total de treinta 30 antecedentes, la mayor parte de ellos por Delitos contra el Patrimonio.

Durante la investigación se desplegó un complejo dispositivo para la detención de los autores de los hechos, lo que ha permitido esclarecer ocho Robos con Fuerza y ha evidenciado que su objetivo prioritario era el numeroso material informático, herramientas y equipos fotográficos. El resultado de la investigación ha permitido la recuperación de gran parte del material sustraído, el cual ha sido entregado a sus legítimos propietarios.