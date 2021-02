Desacuerdo en el seno del Gobierno de La Rioja por la protección especial del lobo

Recientemente, se ha aprobado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y Biodiversidad la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial en la zona delimitada al norte del río Duero.

En dicha votación, la representación riojana, a través de la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, votó a favor de la inclusión del lobo en el listado. Esta posición, por cierto, es discordante con el resto de Comunidades Autónomas del norte del Duero con lobo en su territorio.

ARAG acusa al Gobierno riojano de traicionar a los ganaderos por apoyar la prohibición de la caza del lobo ASAJA rechaza la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial y lamenta que La Rioja haya sido la única Comunidad de las que sufre ataques que votó a favor 05 feb 2021 - 11:45

Sin embargo, en la reunión celebrada hoy entre la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población y las organizaciones profesionales agrarias de La Rioja (ARAG-ASAJA, UAGR y UPA), Eva Hita les ha dicho que no estaba de acuerdo con el voto favorable a prohibir la caza del lobo que emitió la semana pasada la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno riojano. "El régimen de protección especial del lobo ibérico no es una decisión que competa a la Consejería de Agricultura y Ganadería. Por tanto, respeto esa decisión, aunque no la comparto. La actividad de la ganadería extensiva merece nuestro apoyo absoluto y una especial protección en estos tiempos", ha asegurado la consejera de Agricultura y Ganadería.

Tras la reunión, ARAG-ASAJA ha pedido al Gobierno de La Rioja que "defienda de una vez por todas a la ganadería extensiva tras facilitar la Comunidad Autónoma con su voto la prohibición de la caza del lobo".

Por otra parte, UPA Rioja solicita al Gobierno de La Rioja que pida con carácter inmediato al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la repetición de la votación sobre la protección especial del lobo, y apueste por un equilibrio que permita la coexistencia.