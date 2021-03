Denunciadas quince personas de fiesta en la habitación doble de un hotel de Logroño

La Policía Local de Logroño ha denunciado a 15 personas que participaban en una fiesta organizada en una habitación doble de un hotel del centro de la ciudad, quienes no portaban mascarilla, fumaban, bebían y no guardaban la distancia de seguridad establecida en la normativa sanitaria anticovid.



El personal del hotel llamó a la Policía Local en la madrugada del pasado miércoles al escuchar los ruidos y molestias que ocasionaban esas personas al resto de las alojadas, ha detallado este jueves el Ayuntamiento de Logroño en una nota.

Los casos activos por coronavirus en La Rioja han aumentado ligeramente, pasando a 185. En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja sube al 82,74 frente al 80,51 de hace 24 horas, mientras que, a siete días, la incidencia también sube y se coloca en un 48,24 (43,77 ayer). La positividad también se incrementa al 4,60 desde el 3,96.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha pedido que "no se celebre nada" en los próximos días y que las reuniones se limiten a personas convivientes.

Andreu ha dicho que las normas seguirán en los próximos días como están hasta ahora, con el cierre perimetral de la comunidad, cuatro personas como máximo por mesa en hostelería -en espacios interiores- y el no poder salir de los domicilios de 11 de la noche a cinco de la mañana.

Ha incidido en pedir que "no haya reuniones con otros núcleos, ni familiares, ni amistades" porque "llevamos días con una tendencia ascendente intolerable" y "tenemos que ser tenemos que ser precavidos".

Es importante que en los próximos días "no se celebre nada", ha dicho "y no sé porque no se cumple" ya que "eso sube la incidencia acumulada" pero espera que "el comportamiento sea el correcto, porque los riojanos ya lo han demostrado, que cumplen, y ahora vamos a ser si somos capaces".