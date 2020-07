El PP denuncia que el Ayuntamiento de Logroño no haya recuperado las frecuencias habituales del autobús urbano

Las concejalas del Grupo Municipal Popular, Celia Sanz y Patricia Lapeña, han criticado este lunes que el Gobierno local no haya recuperado todavía las frecuencias habituales de los autobuses urbanos que se modificaron durante la pandemia.

"De nuevo nos encontramos ante una tardía reacción del Ejecutivo local que se da prisa para algunos temas pero que ignora los que afectan al día a día de los vecinos de Logroño", ha señalado la portavoz adjunta, Celia Sanz.

En este sentido, ha reclamado en rueda de prensa que de manera inmediata se retomen las frecuencias habituales de las líneas de autobús urbano que se modificaron con motivo de la pandemia del Coronavirus.

"La ciudad y sus vecinos han recuperado sus rutinas y entre ellas está la necesidad que tienen muchas personas de utilizar el transporte público para acudir a su puesto de trabajo o realizar los desplazamientos en la ciudad, en muchos casos con trasbordo de varias líneas, por lo que urge que se retome la frecuencia anterior a la pandemia", ha dicho.

Ha añadido que "tenemos que pensar en las personas mayores, personas con discapacidad, madres y padres con niños, que son usuarios habituales de este servicio y a quienes el hecho de no haber recuperado los horarios habituales les afecta a la hora de desarrollar su día a día con normalidad, llevándoles a usar el vehículo particular frente a una alternativa más sostenible".

Así, han detallado las ediles 'populares' la necesidad de retomar la frecuencia de diez minutos de la línea 2 (una de las más usadas), la de 12 minutos de las líneas 1 ó 4 y la de 15 minutos de las líneas 3, 5 y 9.

Igualmente, han criticado que el Gobierno local no haya tomado "ni una sola medida para garantizar la sensación de seguridad y confianza de los usuarios", peticiones que han sido reiteradas desde el Grupo Municipal Popular.

"En diversas ocasiones hemos solicitado la instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos en los autobuses o la implantación del pago de billete de manera telemática", han apuntado.

"Proponemos también otra medida que se está poniendo en marcha en otras ciudades con éxito como es la ubicación en las paradas con más usuarios de dispensadores de pago de geles desinfectantes y mascarillas con precios asequibles", han añadido.

Así, han señalado que "la demanda ciudadana existe y que es una petición reiterada y recurrente en las llamadas al servicio de información 010, tanto sobre las frecuencias como sobre la instalación de geles hidroalcohólicos en el interior de los autobuses".

Igualmente, indican que existen numerosas quejas sobre la existencia de pocos puntos de recarga de bonobuses, "nuestra propuesta es que se habiliten los parquímetros y/o se instalen máquinas de recarga en los autobuses".

Han recordado otras medidas propuestas como apostar por la digitalización y obtención de las tarjetas de transporte, posibilitando la recarga mediante pasarela de pagos a través de la web corporativa o de la aplicación para dispositivos móviles, así como el pago del billete individual con tarjeta de crédito o pago desde el móvil en el propio autobús.

Por otro lado, Patricia Lapeña, ha señalado que fomentar y favorecer el uso del transporte público en el verdadero motor de la movilidad urbana sostenible universal.

"Como ya hemos manifestado en diversas ocasiones -ha subrayado- es necesario trabajar para situarnos en ratios próximos al 25% en cuanto a la participación ciudadana del transporte público. Por ello reclamamos al Gobierno local que adopte medidas inmediatas para favorecer e impulsar su utilización algo que tienen muy claro en otras ciudades como Madrid o Zaragoza".

Los 'populares' han manifestado que "no podemos quedarnos en una actuación aislada como es que la ciudad cuente con el primer carril bus en un tramo de la calle Vara de Rey, sino que es necesario impulsar medidas para fomentar su uso". "No tiene sentido que se haya modificado el nuevo espacio peatonal para hacer rampas de acceso al autobús y que no se vislumbre una apuesta por ese transporte público", ha dicho.

En la comisión informativa de hoy, el Grupo Municipal Popular, solicitará además información sobre el cumplimiento de la Ordenanza de accesibilidad en las paradas respecto a la discapacidad cognitiva.

Asimismo, piden que se continúe con la renovación de la flota de autobuses para seguir avanzando para alcanzar una media de antigüedad situada dos años por debajo de la recomendada y que exista una apuesta decidida por incorporar vehículos ecológicos dentro de la apuesta por la movilidad sostenible.

"Ya que en el último año Hermoso de Mendoza no ha incorporado ningún autobús de este tipo, frente a los cuatro vehículos híbridos que se sumaron a la red municipal de Logroño en 2018", han finalizado las ediles del PP.

Precisamente Patricia Lapeña ha pasado por los micrófonos de la Cadena COPE en La Rioja para abordar esta cuestión.