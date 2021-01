El concejal del Grupo Municipal Popular, Antonio Ruiz, ha denunciado “la incapacidad de gestión” del Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza, quien, en su opinión, “está paralizando la ciudad de Logroño”.

“Los logroñeses vemos como obras anunciadas no llegan y otras llegan con mucho retraso. Cuando hace un año se presentaba el primer presupuesto del Gobierno local, lo tildábamos de falto de ambición en el capítulo inversor, se nos decía entonces que ellos no anunciaban cosas que no iban a hacer, que su presupuesto era realista. Hoy comprobamos que ni una cosa, ni otra. Ni ambición, ni capacidad de gestión. Ni proyecto, ni realidades”, ha afirmado Antonio Ruiz.

El concejal popular ha explicado en COPE Rioja que el capítulo de inversiones de los presupuestos de 2021 es casi “idéntico” al de 2020. “Presentan de manera recurrente actuaciones que acumulan retrasos y que demuestran su incapacidad de gestión y la ausencia de participación ciudadana”.

Antonio Ruiz ha señalado que el mayor exponente de la paralización que sufre la ciudad es la ejecución del nudo de Vara de Rey y de otras actuaciones vinculadas al mismo como la intersección de Pino y Amorena con Belchite o el acceso peatonal seguro de la prolongación del vial de Belchite/Hermanos Hircio.

El edil ha repasado las principales actuaciones anunciadas por el Ejecutivo local y que acumulan importantes retrasos.

Urbanización de la calle Piscinas

Una zona en la que se cortó el tráfico hace más de un año, y ahora empiezan los trámites para la ejecución de la primera fase de la intervención, que dobla en presupuesto lo previsto inicialmente, 213.000 euros frente a los 100.000 previstos, y que una vez más omite el anunciado proceso participativo que se emplaza ahora a la segunda de fase de la intervención.

Peatonalización de Guardia Civil

En diciembre anunciaron la aprobación del proyecto para la peatonalización de la calle, un proyecto de 350.000 euros que vuelve a aparecer en el presupuesto municipal de 2021 dada su inejecución en 2020.

Una calle que de la mano del mal entendido urbanismo táctico, el equipo de gobierno intervino de forma precipitada a finales de 2019 para generar confusión y molestias a los vecinos de la zona y los de la ciudad en general.

Se demuestra ahora que el resultado de aquella improvisación no puede ser otro que acabar redactando un proyecto de obra, completo que integre soluciones adecuadas de movilidad, accesibilidad, revisión de redes de abastecimiento y saneamiento, etc.

Ejes ciclistas este/oeste, norte/sur

Se presentaba el proyecto de inversión para 2020, y vuelve a presentarse en el presupuesto de 2021, pretende abarcar todos los ejes posibles de la ciudad en un ejercicio más propio del marketing político que de la buena gestión pública.

Un proyecto que ha tomado forma con el anuncio de la intervención en la calle Duquesa de la Victoria, en el que se licita un proyecto de más de 400.000 euros.

Área pacificada Vicente Ochoa

Las obras del Área Pacificada "L" incluida en el PMUS de la ciudad de Logroño, que afectan al entorno del Colegio Vicente Ochoa de Logroño y que están actualmente en ejecución.

Una actuación que se anunció en julio de 2019, aquel mismo año se anunciaba una modificación presupuestaria para ejecutar en aquel mismo año la intervención por importe de 250.000 euros. No se realizó actuación alguna y el proyecto volvió a aparecer en 2020, acaba el año y el proyecto apenas empieza a dar sus primeros pasos. Un proyecto que contaba con esos 250.000 euros y que finamente se está cifrando en los 350.000 euros. 100.000 euros por encima de la cifra prevista.

“Denunciamos este retraso, y denunciamos también la falta de coordinación en la ejecución de estas obras que una vez más han causado molestias a los vecinos de la zona, nos referimos al cambio de sentido de las calles del entorno, mal planificado, mal comunicado, y que ha generado que los vecinos de la zona hayan comenzado el año molestos y quejosos con la intervención municipal”, ha señalado el concejal.

Espacio Parque Gallarza

Un proyecto que para los populares constituye un retroceso, carece de ambición de ciudad y plantea una solución en la que el gran protagonista es el cemento, que sacrifica un espacio dotacional en el centro de la ciudad que podría albergar actividades educativas y culturales para públicos de todas las edades, y que no cuenta con el consenso de los vecinos.

“Un proyecto que también llega en tarde de la mano de la gestión de un Gobierno al que escuchamos presumir de agilidad para resolver cuestiones, y que en realidad no hace sino ralentizar cuestiones que en casos como este ya estaban resueltas cuando llego al gobierno en verano de 2019”, ha manifestado Ruiz. Un proyecto que una vez más debía haberse ejecutado en 2020, y que no verá su luz hasta mediados de este año según los plazos que maneja el equipo de gobierno.

Los populares han detallado además otras actuaciones presupuestadas en 2020 y cuya ejecución, en el mejor de los casos, será realidad bien entrado 2021 como Puente Mantible, control de accesos al Casco Antiguo, intervenciones en juegos infantiles, … Y otras que vuelven a aparecer en el documento presupuestario para 2021 y de las que no se sabe la situación como las aceras de Avenida de Burgos, EDUSI La Villanueva o Puente Sagasta. Inversiones que sumaban cerca de 2 millones de euros en el presupuesto del año pasado y que vuelven a repetirse en el actual.