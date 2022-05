El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha subrayado en COPE Rioja que “frente a la parálisis del Gobierno de Andreu, en el PP de La Rioja ofrecemos alternativas positivas para aliviar la carga fiscal a 125.000 contribuyentes riojanos”.

En este sentido, ha recordado que “el último indicador del IPC alcanza el 8,7% y éste se suma a la escalada del Euribor, con consecuencias directas para el bolsillo de los riojanos que verán incrementado el coste de una hipoteca media en 1.200 euros al año. En este contexto, durante el primer trimestre de 2022 la recaudación del Estado se ha visto incrementada en 9.219 millones de euros más que en el mismo periodo de 2021. Un aumento tan relevante que se fundamenta en la alta tasa de inflación, tal y como reconoce la Agencia Tributaria, y que pretendemos aliviar”.

Así, el Grupo Popular defenderá mañana miércoles en el Parlamento regional una Proposición no de Ley para impulsar una rebaja fiscal destinada a las rentas medias y bajas con “repercusión inmediata”. Para conseguirlo, plantea deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos (hasta 40.000 €), “ajustando así las tarifas del impuesto al incremento de la inflación para que los contribuyentes no paguen por lo que ganan en términos nominales y sí por el mantenimiento de su poder adquisitivo. De no hacerlo, se produce una recaudación no justificada por parte de la Administración”, ha dicho el portavoz popular.

Otra de las medidas es aumentar el mínimo personal y familiar para las rentas más bajas (14.000-22.000 €) “para conseguir que haya mayor proporción de esas rentas que no tributen, protegiéndoles así de la escalada de precios”, ha explicado Garrido.

El portavoz ha señalado que su grupo defenderá que se adapten las retenciones y pagos fraccionados para que estas medidas planteadas tengan efecto inmediato en las nóminas, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. A su vez, para quienes tienen rentas del trabajo por debajo de 14.000 € no sujetas a retención, planteamos un pago anticipado de hasta 300 euros para que también vean aliviada su economía doméstica ante la escalada de precios.

Por otro lado, pensando en los autónomos y empresarios, el PP de La Rioja plantea “rebajar la carga impositiva de quienes tributan en módulos, en IRPF e IVA, especialmente en actividades económicas golpeadas por el incremento de precios y de costes de producción”; así como “proteger a las empresas estableciendo una libertad de amortización en el impuesto de Sociedades para todas las inversiones en eficiencia energética”.

'Viñedos de Álava'

Del mismo modo, Jesús Ángel Garrido ha señalado que una de las preguntas orales a la Presidenta Andreu tendrá como protagonista la Denominación de Origen ‘Viñedos de Álava’, que amenaza la unidad de la DOCa Rioja. En este sentido, ha emplazado a la presidenta regional a “hacer política de adultos. Si la DOCa Rioja sufre un ataque político por parte del nacionalismo vasco, la defensa y la respuesta también debe llegar desde ese ámbito. Andreu no ha hecho nada para defender los intereses del sector, debe coger la maleta y viajar a Madrid y Bruselas para hablar con el Ministerio y con la Comisión Europea, defendiendo allí sin complejos lo nuestro”.