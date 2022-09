El colegio de Educación Infantil y Primaria 'San Prudencio', ha sido este miércoles, 14 de septiembre, la primera escala de la gira radiofónica 'Aula en positivo', que llevará periódicamente a COPE Rioja hasta el próximo mes de diciembre, por diferentes centros educativos de la Comunidad, en estrecha colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja.

¿Cuál es el principal motivo de esta ronda de encuentros con los equipos directivos y el alumnado de los colegios de la región? Entre otras cosas, conocer el grado de implantación del nuevo decreto de convivencia escolar que ha entrado en vigor este curso 2022/2023 y que pretende educar en positivo además de reforzar la autoridad del docente con nuevas herramientas para trabajar el día a día del aula, gestionar mejor los conflictos y favorecer la formación en los valores del respeto y el comportamiento cívico entre iguales.

Laura Vázquez, directora del CEIP San Prudencio de Albelda, y Jesús Jiménez, maestro de Primaria, comparten conversación con Carlos Cuartero.









Laura Vázquez, directora del centro, y Jesús Jiménez, maestro de Primaria, han sido los encargados de exponer el plan y los proyectos educativos del nuevo curso en este centro escolar, que cuenta con 302 alumnos y 32 docentes en plantilla, además de variosprofesores interinos. Un colegio que lleva trabajando la convivencia escolar (no con ese nombre) desde comienzos del siglo XXI con el principal objetivo de "enseñar a convivir a los alumnos, conviviendo".

La empatía (preside la entrada al centro el lema: "No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a tí"), la resolución pacífica de conflictos, el plan por los buenos tratos y la sana convivencia, asambleas como dinámica de aula, el diálogo, la reflexión o el compartir son principios básicos del proyecto educativo del CEIP San Prudencio, que lleva casi dos décadas no solo educando a sus alumnos, sino enseñándoles también a ser mejores personas.

Marina, Manuela, Gonzalo y Guillermo, alumnos de Sexto de Primaria, durante su intervención en el primer espacio 'Aula en Positivo' de COPE Rioja y la Consejería de Educación.









Lo han suscrito Manuela, Marina, Gonzalo y Guillermo, alumnos de Sexto de Primaria del centro que tienen claro, tal y como han reconocido en antena, que "lo que buscamos en este colegio, aparte de aprender las Mates, la Lengua, las Ciencias o el Inglés, es ser buenas personas, que siempre es lo más importante".