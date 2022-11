El consejero de Educación de La Rioja afirma que la contestación al Decreto de Convivencia es "mínima"

El consejero de Educación califica de "mínima" la contestación entre docentes y sindicatos al Decreto de Convivencia en los centros. Según Pedro Uruñuela, esas críticas se concentran en Secundaria y en lo referido a la gestión del aula por parte de los profesores.

Uruñuela ha incidido en que las críticas al Decreto se centran en el artículo 53, que establece cómo deben actuar los profesores en determinadas situaciones, cuando ese mismo contenido se repite otras tres veces y nadie ha dicho nada. Por eso, (ha dicho) esas críticas carecen de "una visión completa".

"Es como el que va a comprar un coche último modelo y dice que no lo compra porque no le gusta el retrovisor", ha considerado el consejero, para quien los que critican ese artículo "no valoran todo y no aportan una visión completa".

El consejero de Educación ha hecho estas declaraciones antes de participar en una reunión con directores de institutos para explicar este Decreto y la Orden que lo regula. Durante dos semanas, va a mantener una serie de encuentros con directivos de centros, de diferentes etapas, para dar a cocer todos los puntos de estos documentos.

Por otro lado, Uruñuela ha reconocido que el proceso de aplicación del decreto tardará cuatro o cinco años, porque siempre cuesta cambiar de modelo. En su opinión, "cuando un alumno se porta de una determinada manera, te está diciendo a gritos que hay una necesidad educativa que no está cubierta y eso es lo que tenemos que hacer los profesores".

El consejero de Educación ha defendido también que, aunque no sea generalizado, hay situaciones en las que los equipos directivos quieren llamar la atención a los profesores. Algo que podrán hacer con esta normativa, ofreciéndoles las herramientas necesarias.

Uruñuela se ha mostrado abierto a "escuchar a todo el mundo", pero ha incidido en que "en los centros de infantil y primaria prácticamente no ha habido contestació al decreto y sí en los institutos de secundaria, por una cuestión de gestión del aula" y "solo se les dice a los profesores que eviten no escuchar o que cumplan las mismas normas que ellos piden, algo que es de cajón y de sentido común".