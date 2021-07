Deberes en verano: ¿Sí o no?

Ya llegó el verano. Una época muy esperada, sobre todo después de un curso de mascarillas, reglas, confinamientos... Es evidente que los más pequeños se han portado bien. Y por ello quieren descansar, pero ¿será diferente este verano al de 2020 o seguirán teniendo que trabajar en la época estival con esos interminables deberes para que no pierdan el hábito?









Pilu Hernández Dopico, reconocida experta en educación, maestra y profesora de profesores en el pupitre de Pilu se pregunta: "¿en diez meses no ha sido suficiente, con sus cinco horas diarias de materias curriculares durante 174 días? ¿De qué habito hablamos? Si en todo este tiempo nuestros estudiantes no son capaces de conservar el hábito del trabajo sin tener que cumplir unos horarios, o porque han de entregar trabajo, es que algo estamos haciendo mal, muy mal. ¿Qué pasaría si una empresa mandara a todos sus trabajadores trabajo en sus vacaciones? Abriría todos los informativos de todo el mundo y nos echaríamos las manos a la cabeza. Entonces, ¿por qué no vemos así los deberes?".

"Para los niños -añade la experta- los deberes no dejan de ser un trabajo, su trabajo, y están cansados, sobre todo este año, y no les falta razón”. Dopico añade que "es mucho mejor inculcar hábitos que los niños lean por placer, lo que sea, pero que lean. Que cocinen, no sabéis todo lo que se puede trabajar dentro de una cocina, desde matemáticas, lengua, ciencias, plástica, hasta música si nos ponemos, tan solo hay que estar con ellos. Compartir el tiempo y escucharles, cosa que con las prisas de hoy en día no hacemos. Dejemos a los niños ser niños y niñas que ya han vivido muchas cosas que nosotros a su edad ni nos las hubiéramos imaginado. Por ello, dejemos que disfruten el verano sobre todo éste más que nunca, que ya vendrán aquellos en los que tengan que trabajar”.

La experta defiende que los deberes en verano no son necesarios. "Padres, madres, docentes, educadores... ¡Dejemos a los niños y niñas ser eso, niños y niñas, y no creemos hábitos sin sentido. Lo que busca el niño es atención y pasar tiempo con su familia", concluye Hernández Dopico.

Deberes para las familias

Sueña despierto

Quiérete y mímate

Ayuda a los demás

Saluda al entrar y despídete al salir

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lee

Escribe

Salta en los charcos

Báñate bajo la lluvia

Aprende a escuchar

Anda descalzo por la hierba

Vete a ver las lágrimas de San Lorenzo, 15 de agosto y pide un deseo

Acaba lo que empiezas

Juega con globos de agua

Comparte