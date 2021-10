Los bríos del Gobierno de La Rioja

Algunas intervenciones en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región celebrado en el Parlamento de La Rioja nos dejan una clara declaración de principios y objetivos del Gobierno de La Rioja. ¡Qué sí!, han sorprendido a algunos crédulos. La intervención de la portavoz del Grupo Mixto (IU- PODEMOS), Henar Moreno, y las réplicas a la misma de Concha Andreu desmontan cualquier teoría que pudiera pensarse sobre una posible moderación del discurso de la presidenta. Son los bríos del Gobierno. "Tendrá que elegir, con unos o con otros", espetaba Moreno a Andreu quien contestaba, "estamos de acuerdo con las políticas de izquierdas progresistas". Prácticamente todo ha sido doctrina en la primera intervención de Henar Moreno que aspira al cambio en el modelo de Estado y al cambio en el modelo de sociedad, sin ser estos dos asuntos menores para conocer a que están dispuestas a llegar Andreu y Moreno para cumplir el acuerdo programático de gobierno entre socialistas y Unidas Podemos y que conforma esa columna vertebral de la acción del ejecutivo. A Moreno no le sirve el camino recorrido en democracia desde los años 70, lo considera incompleto por no haberse basado en exclusiva en los valores de la izquierda porque cree que solo la izquierda tiene títulos legítimos para gobernar en progreso. No se puede arrasar con la historia y con las raíces culturales, sociales y religiosas de La Rioja, aspirar a borrar esa historia común para que a partir de ahora todo gire en torno a un "nuevo" modelo de sociedad que pueda resultar excluyente y sectario. "Quien gobierna La Rioja, aunque no esté sentada en el Palacete, es Henar Moreno, la diputada de Izquierda Unida", censuraba el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de La Rioja, Pablo Baena. Cree que "nada sucede o sale adelante en esta comunidad sin el consentimiento o el visto bueno de Moreno". Y así criticaba, Baena, "los sectarismos y obsesiones ideológicas" de Moreno, como la eliminación de los conciertos educativos entre otros y lamentando que Andreu deje su Gobierno en manos de la diputada de IU, "cuyo modelo económico es la Venezuela chavista y su modelo de libertades civiles es la dictadura cubana", añadía. "!Está engañando a quienes la votaron!", exclamaba Baena dirigiéndose a la presidenta. Por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, en su intervención afirmaba que los riojanos están "avergonzados de tener un gobierno que depende para su subsistencia de una coalición formada por IU-Podemos que, a pesar de ofrecerse como un extremismo simpático, apoya regímenes dictatoriales como en Cuba, Venezuela o Nicaragua". Todo esto es lo escuchado en sede parlamentaria, es lo oficial , pero ¿es lo real?.