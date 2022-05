Concha Andreu afrontaría el último debate del Estado de la Región el 22 y 23 de junio sin líder en el PP

La presidenta de la Comunidad de La Rioja, Concha Andreu, afronta "muy contenta e ilusionada" el último debate del Estado de la Región de la legislatura, que se desarrollará el 22 y 23 de junio.

Andreu considera que "volvemos a la fecha de junio que es la fecha que particularmente me gusta hacer el resumen del Debate para dejar septiembre para los presupuestos, presentarlos y trabajar en comisión".

Andreu realizaba estas manifestaciones preguntada por los periodistas por el próximo Debate, tras el balance de los 1.000 días de Gobierno, que tenía lugar, este miércoles, en el Museo Würth. Reiteraba que afronta la cita en el Parlamento "muy contenta, ilusionada y con mucho trabajo hecho, y con muchas ganas de contarlo", así como "con ganas de ilusionar a la ciudadanía" para "decirle que aquella época de languidez y de ir, poco a poco, perdiendo visibilidad y tensión en cuanto a desarrollo económico e industrial se ha acabado".

A partir de ahí, "aquí estamos a crear puestos de trabajo, muchos de última generación, como digitalización o inteligencia artificial, pero también en la industria agroalimentaria". "La Rioja puede ser ejemplo para otras comunidades en la eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos europeos y propios", añadía.

Preguntada por el hecho de que al Debate se llegue sin líder del PP elegido, Andreu ha apuntado que "afortunadamente este Gobierno tiene las fechas puestas y sigue sus ritmos, cumpliendo los hitos que nos vamos marcando", por lo que "yo no me meto en cuestiones internas de partido, si tienen líder o no; ahí el problema del PP que veo yo en La Rioja es la falta de proyecto", pero "nosotros a lo nuestro".