Daniel Rueda, secretario general del clúster de automoción de La Rioja: "Recorrer 100 kilómetros con un coche de combustión te cuesta entre 10 y 15 euros. Con un vehículo eléctrico se reduce a los 2 o 3 euros si lo recargas en casa"

Un coche eléctrico se conecta a un poste de carga para vehículos eléctricos en una estación de carga para vehículos eléctricos

El sector de la automoción en La Rioja ha arrancado el año con fuerza. Las matriculaciones han experimentado un crecimiento del 29,8% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, tal y como apunta Faconauto, la federación que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de marcas automovilísticas, vehículos industriales y maquinaria agrícola en España.

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Coche eléctrico

¿Qué supone esta cifra? El secretario general del clúster de automoción de La Rioja, Daniel Rueda, lo califica como "una buena noticia". Según Rueda, este impulso beneficia tanto al sector comercial como al de fabricación, ya que “si el sector comercial vende coches, también se van a fabricar más coches”.

Las ayudas de hasta 4.000 euros

La convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos en La Rioja se ha cerrado en un tiempo récord. Los dos millones de euros presupuestados se agotaban en solo dos meses y medio, a pesar de que la convocatoria permanecía abierta hasta el mes de junio. Un total de 800 personas se han beneficiado de un descuento de hasta 4.000 euros en la compra de un coche nuevo, lo que demuestra la alta demanda y la necesidad de renovar el parque móvil en la región.

Es por ello que el Gobierno de La Rioja ampliaba el pasado mes de marzo las ayudas con un millón de euros más. Sin duda es una de las principales causas del aumento de las matriculaciones.

La industria, obligada a reinventarse

Daniel Rueda señala que hay un cambio de tendencia. Y es que la “incertidumbre de los últimos años" sobre qué tipo de vehículo comprar, respecto a si elegir entre eléctrico, híbrido, diésel o gasolina. Pues bien, esa incertidumbre, te digo, empieza a disiparse. A esto se suman las ayudas y deducciones fiscales, que resultan muy atractivas para el comprador, y el alto precio de los combustibles fósiles, que empuja a muchos usuarios a optar por modelos electrificados.

El auge del vehículo eléctrico está obligando a la industria de componentes a una profunda reconversión. Rueda explica que los sistemas tradicionalmente ligados a los vehículos de combustión, como la propulsión, la transmisión y el escape, “están menguando”. Las empresas que fabrican para estos sistemas “se tienen que reinventar o redefinir sus componentes, porque va a ir a menos”. En cambio, para los fabricantes de componentes de interiores o estéticos, la adaptación es “relativamente sencilla”.

EFE Vehículo eléctrico

La legislación es la que nos está marcando el ritmo" Daniel Rueda Secretario general del clúster de automoción de La Rioja

A pesar de que las ventas de vehículos eléctricos en La Rioja rondan entre el 9% y el 15% mensual, el verdadero motor del cambio es la regulación. “La legislación es la que nos está marcando el ritmo y no el mercado”, afirma Rueda. El horizonte está fijado en 2035, cuando la legislación europea exigirá una reducción de emisiones del 90% respecto a 2021. Esto implica, en la práctica, que “prácticamente por cada vehículo de combustión vas a tener que vender nueve eléctricos”.

El bolsillo, el factor decisivo

Cien kilómetros me va a costar entre 2 y, como mucho, 3 euros" Daniel Rueda Secretario general del clúster de automoción de La Rioja

El coste por uso se ha convertido en el gran argumento a favor del coche eléctrico. Rueda, como usuario de un vehículo eléctrico, detalla que recorrer 100 kilómetros puede costar “entre 2 y, como mucho, 3 euros” si se carga en casa. En comparación, un coche de combustión medio supone un gasto de “entre 10 y 15 euros a los 100”. Llenar una batería de 80 kWh, que ofrece una autonomía de entre 400 y 500 kilómetros, tiene un coste aproximado de 12 euros con una tarifa doméstica estándar.

Aunque el vehículo eléctrico “no es para todos”, cada vez existen “menos reticencias”. Rueda concluye que los puntos negativos, como la autonomía o la disponibilidad de cargadores, “pronto se van a ir despejando”. Además, ofrece una visión diferente sobre la infraestructura, explicando que un usuario con cargador en casa no necesita puntos de recarga en su región, sino “en un anillo a 300 o 400 kilómetros a la redonda” para los viajes largos.