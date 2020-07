Cumpliendo sueños

El 27 de mayo de 1984, el que fuera el club de fútbol más emblemático de La Rioja durante siete décadas (1940-2009), el CD Logroñés, se jugó el ascenso a Segunda División frente al Osasuna Promesas (2-1) en el viejo campo de Las Gaunas en la última jornada de la Liga. La víspera, le preguntaron al entrenador, Delfín Álvarez, acerca del partido y respondió: “No podemos desaprovechar esta oportunidad, porque estoy seguro de que ocasiones como esta van a pasar pocas”.

El desenlace de la historia que narro es de sobra conocido. Con el marcador igualado y cuando ya todo se daba por perdido, Pita consiguió en el último minuto lo que cualquier jugador ha soñado alguna vez: marcar el gol que le da la gloria a su equipo. Todos cuantos vivimos aquello conservamos en nuestra memoria las imágenes de la euforia que se desató en Las Gaunas y que, luego, se desbordó por toda la ciudad.

El posible ascenso de la UD Logroñés a Segunda, que depende del resultado de la final del ‘play-off’ exprés que se disputará este sábado en Málaga ante el CD Castellón, nos trae buenos recuerdos a los aficionados de cierta edad. Recuerdos relacionados con el salto de categoría del equipo del que suelo escribir en mi blog (www.elblogroñes.com), que supuso el principio del sueño de quienes pensamos, como Valdano, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante.

Han pasado 36 años y, ciertamente, las circunstancias no son las mismas, pero quiero pensar que la UD Logroñés está empezando a despertar ilusiones perdidas en La Rioja. Siempre he creído que el entusiasmo que sentimos en 1984 no se puede comparar con nada de lo ocurrido después. “Yo también disfruté más”, me reconocía Lotina hace unos días desde Osaka (Japón), mientras rememorábamos aquel ascenso.

El club de Félix Revuelta ha fracasado tres veces (2014-2015, 2015-2016 y 2018-2019), pero parece que nunca lo ha tenido tan fácil como ahora. Hay coincidencia en señalar que este puede ser su momento. Sergio Rodríguez, con la colaboración de Carlos Lasheras, ha sido capaz de armar un bloque campeón, que solo ha perdido dos partidos (uno de ellos, aquí frente al Haro Deportivo), con Ñoño y el goleador Ander Vitoria como principales pilares. Un gran equipo para un gran sueño.

Algo más que fútbol

Todos somos conscientes del gran impacto económico y social que se deriva de la presencia de un club en la Liga de Fútbol Profesional. Efectos beneficiosos sobre el sector hotelero, la restauración, el comercio, el turismo y la promoción de la región, que siempre resultan deseables, pero que, ante las imprevisibles consecuencias de la crisis del coronavirus, son casi imprescindibles para La Rioja. Hablo de algo más que de fútbol.

Opino lo mismo que aquel gallego astuto que nos ayudó a hacer realidad nuestras fantasías. ¿Quién imaginaba entonces que un club modesto y sin masa social suficiente para ello como el nuestro, iba a conseguir tres años después, en 1987, subir a Primera por primera vez en sus 47 años y, lo que es más difícil, mantenerse nueve temporadas (1987-1997) en la máxima categoría, con el paréntesis de la desgraciada 1995-1996, y estar hasta a punto de clasificarse para jugar la Copa de la UEFA?

Ocasiones como esta no se dan todos los días. La UD Logroñés tiene a su alcance imitar la hazaña del CD Logroñés de 1984 y devolvernos la ilusión. No debe desperdiciar la oportunidad y confío en ello, pues, aparte de otros factores ya apuntados que juegan a su favor, Sergio Rodríguez es un tipo con suerte, que salvó el pellejo incomprensiblemente en septiembre de 2018 y que ha demostrado tener siempre el santo de cara.

Por si no fuera suficiente eso, días atrás, antes de viajar hacia Málaga, el mencionado Ñoño subió al monasterio de Valvanera para llevarle su ofrenda a la Virgen patrona de La Rioja y pedirle que les ayude. “Estoy seguro de que nos va a guiar en todo este camino”, escribió en su Twitter. Lógicamente, yo también deseo que la UD Logroñés gane al CD Castellón y ascienda a Segunda, para que los aficionados podamos seguir, como dice su eslogan, cumpliendo sueños. ¡Mucha suerte!