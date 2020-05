Se cumplen 10 años de la primera cumbre riojana al Everest

El riojano, Alfredo García, entraba en la historia del Everest el 24 de mayo de 2010. Hollaba la cumbre en torno a las 6:15 de la madrugada, hora española, 10:00 de la mañana, hora local, convirtiéndose en el primer riojano en pisar la cima más alta del mundo, el Everest con sus 8.848 metros. Un logro que con el que el alpinista riojano completaba su cuarto ochomil.

40 HORAS EN LA ZONA DE LA MUERTE

Pero la altitud no perdona cuando las condicionesmeteorológicas no son las óptimas y las fuerzas escasean. Alfredo García, lo sabe por propia experiencia, tras superar aquella difícil experiencia en el descenso desde la cumbre del techo del mundo. Alcanzando la cima, por la vertiente norte y utilizando oxígeno artificial, la meteorología no les brindó el mejor día de cumbre, con más viento de lo deseable.

Un viento que se intensificó durante el descenso hasta convertirse en un verdadero vendaval, motivo más que suficiente para detenerse obligados a pasar la noche en el C3, a 8.350 metros de altura. Agotados y sin oxígeno. Alfredo sufrió un edema cerebral y su compañero de expedición, Pedro García, también presentaba síntomas de congelación. Fue un descenso complicado con el objetivo de alcanzar el campo 2, a 7.600 metros, y salir de la llamada 'zona de la muerte'. Después de acumular casi 40 horas a más de 8.300 metros el objetivo se consiguió tras descender 500 metros que se hicieron eternos, Alfredo y Pedro García superan el duro descenso del Everest.

AYDUDA DE LOS SHERPAS

Más allá de la barrera de los 8.000 metros, se encontraron con unos sherpas enviados por otras expediciones para ayudarles a descender, con oxígeno de repuesto. Así pues, pudieron alcanzar el campo base avanzado (6.500 metros), donde les esperaba su compañero Josu Ortubay, que se vio obligado a darse la vuelta a media ascensión. Ambos fueron sometidos a un primer reconocimiento médico in situ, que recomendó que fueran evacuados y trasladados al hospital de Katmandú. Días más tarde tomaron un vuelo hacia España.