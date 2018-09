El consejero de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja, Carlos Cuevas, ha asegurado en el Parlamento que "en La Rioja no hay ni una sola familia que necesite una vivienda y no la tenga". Durante el pleno de la Caámara, Cuevas, ha respondido a una pregunta formulada por la diputada de Podemos, Ana Carmen Sáinz, sobre si el Gobierno riojano va a aprobar medidas que complementen el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Sáinz exponía que las ayudas autonómicas están "caducadas o son inexistentes", y además afirmaba que "no han impedido que la vivienda haya subido un 10 por ciento en La Rioja en lo que va de año". Para Cuevas, la diputada de Podemos ha presentado "una sarta de mentiras", porque el Gobierno de La Rioja tiene diversos programas y colabora con entidades sociales para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables y ha recordado que el programa de Hipoteca Joven oferta el mejor crédito para comprar una vivienda del mercado nacional y el nuevo plan de emancipación también incluirá nuevas medidas para los jóvenes.