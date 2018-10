Cuevas afirma que la bonificación al transporte pesado en AP68 es "un éxito" al reducir la mortalidad en N232

El consejero de Fomento y Política Territorial del Gobierno de La Rioja, Carlos Cuevas, afirma que la bonificación al transporte pesado en la AP-68 es "un éxito" al reducir la mortalidad en la N-232, y destaca que se ha logrado disminuir "el 90 por ciento las víctimas mortales en la carretera, y bajar los accidentes y los heridos, tras la obligación de desviar el tráfico pesado a la autopista". Cuevas ha respondido en el pleno del Parlamento de La Rioja a dos preguntas formuladas por el portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs), Diego Ubis, sobre el presupuesto destinado a subvencionar la obligatoriedad de desviar el tráfico pesado de la N-232 y sobre el desarrollo del estudio de flexibilización. El consejero ha respondido que la inversión económica realizada por el Gobierno riojano y el Ministerio de Fomento para bonificar ese desvío obligatorio está "bien hecha", aunque ha reconocido que "todo es mejorable", pero se ha conseguido el objetivo de reducir la siniestralidad vial en la carretera con mayor densidad de tráfico. Para Ubis, esta medida "no deja de ser un parche", porque la autopista ya debería estar liberalizada desde el año 2011, y no lo estará hasta 2026. "Salvar vidas no es un parche nunca y estamos salvando vidas", le ha replicado Cuevas.