La cuesta de enero y los buenos propósitos en 'El Timón de Eddie'

El conocido empresario hostelero logroñés David 'Eddie' Houngbeme ha vuelto a protagonizar este 19 de enero en COPE Rioja una nueva entrega de su espacio quincenal, 'El Timón de Eddie', durante el cual ha vuelto a agradecer a toda la ciudad de Logroño "y a La Rioja entera" que se volcasen en su vermú solidario del pasado 4 de enero en el Café Ibiza a beneficio de 'Arepak', en el que consiguieron recaudar 3.800 euros para dicha organización.

También se ha referido a la temida cuesta de enero "y febrero", ha puntualizado, si bien ha reconocido que, laboralmente hablando, "no hemos empezado mal este 2023, para el que me he propuesto rodearme de gente con talento y propositiva, que contagia siempre su entusiasmo y de la que me he propuesto aprender mucho este año", ha concluido.