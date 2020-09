Tres estrellas Michelín sin complejos: "Viva el Rey"

El prestigioso cocinero riojano Francis Paniego se ha manifestado así de contundente, sin complejos, con respecto a la ausencia en Barcelona de Felipe VI. Precisamente, el Rey ha asegurado que le "hubiese gustado" poder estar en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se ha celebrado este viernes.

Así lo ha comunicado el propio Lesmes a los integrantes de la última promoción de la Carrera Judicial durante un encuentro que ha mantenido con ellos al término del acto, según ha confirmado Europa Press.

Desde el Consejo General del Poder Judicial ya explicaron que el Rey fue invitado "como siempre" a la entrega de despachos y que, en un primer momento Zarzuela confirmó la asistencia, pero posteriormente la anuló.

Pues bien, Francis Paniego ha dejado constancia de su opinión y ha manifestado su apoyo a SM Don Felipe. Así lo señala en la red social Instagram:

"Pues ademas de cocinero y empresario, soy lo que soy y no por escandalizar, sino por mostrar mis convicciones, que parece que están muy poco de moda últimamente, creo necesario en estos tiempos convulsos y en defensa de la libertad del individuo, colgar esta foto en la última corrida de la Beneficencia saludando a SM Don Felipe, quien me dedicó esta generosa sonrisa. Soy monárquico y taurino, me gusta España y su historia, ¡Así que viva El Rey!"

Francis Paniego atesora dos estrellas Michelín por El Portal del Echaurren (Ezcaray, La Rioja) y otra más en la bodega Marqués de Riscal (Elciego, Álava).