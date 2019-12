Cuando uno más uno son ocho, la suma de una familia en La Rioja

Ana nació hace cuatro meses y es la sexta de una familia que defiende la vida por encima de todo. Sonia Muñoz, su madre, nos cuenta que lo más bonito es ver la relación entre todos los hermanos, son una piña.

El mayor tiene 10 años así que los juegos pero también un intenso trabajo están asegurados en su casa. Para Sonia y su marido lo más importante es la familia. Si no hay niños no hay vida y nos alerta del suicidio demográfico que estamos viviendo.

A su día le faltan horas pero se siente muy afortunada. Su prioridad no es tener muchas cosas, prefiere tener lo básico, sabe dónde está la verdadera felicidad. Sus hijos "se conforman", "si no hay que ir de vacaciones no se va...".

Es difícil organizar todo pero es cuestión de preferencias, nos cuenta.

Su familia es feliz en el día a día pero sobre todo cuando respira el aire puro de Galilea, su vía de escape. Quieren que sus hijos se críen en un pueblo, que aprendan allí lo importante. Por eso, apuestan por darles vida y para ello se requieren los servicios necesarios para una familia como la suya.

Parece difícil encontrar tiempo para la pareja con 6 hijos pero Sonia y su marido lo consiguen. Cenan algún sábado y también se permiten "escapadas de fin de seman". ¿Cómo? Haciendo "un reparto de hijos" entre familia y amigos. Los niños felices y ellos aprovechan ese tiempo para cuidarse como pareja, para hablar...

Sonia tiene seis hijos y nos expone su sencillo ejemplo para evitar este suicidio demográfico que estamos viviendo.

Galilea es el lugar de encuentro de muchas familias jóvenes, entienden que tienen que luchar por los pueblos viviendo en ellos, disfrutando de ellos. Por sus hijos y por ellos.