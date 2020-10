“Amor” es la palabra elegida por los españoles como la más bonita del diccionario. Así lo ha desvelado el estudio sociológico ‘El Valor de las Palabras’, realizado por IPSOS para Samsung, cuyo objetivo es conocer los hábitos y actitudes de los hablantes, así como las implicaciones de nuestro uso del lenguaje. No es la única muestra del romanticismo de los españoles, ya que también escogemos “te quiero” como la expresión que más queremos escuchar. Esta es una de las principales conclusiones que nos deja la encuesta, pero no la única.

“Mamá”, “felicidad”, “libertad” o “vida” son otros términos que se cuelan en el ranking de los favoritos en España. Por el contrario, las palabras más detestadas por los españoles son “odio”, “guerra”, “muerte”, “racismo” o “mentira”. Además, el impacto de la crisis del coronavirus en la sociedad también queda reflejado en el estudio. En tan solo seis meses de crisis sanitaria, “covid-19” se ha convertido en la palabra que los españoles queremos dejar de oír, una lista en la que también se incluyen términos como “pandemia”, “confinamiento” o “enfermedad”.

En el ámbito de las relaciones interpersonales, “buena gente” es la palabra con la que nos sentimos más identificados. Otras de las características que más valoramos es la simpatía, la sinceridad, la tranquilidad o la amistad. Sin embargo, a la hora de definir a su propia familia, los españoles elegimos “unida” como el atributo más significativo, seguido por otros como “cariñosa”, “humilde” o “única”. Por otra parte, “vive y deja vivir” es la expresión que los ciudadanos seleccionamos como nuestra favorita, seguida también por términos afectivos como “te quiero” o “amor”.

Sin embargo, los españoles también tenemos claro cuáles son las palabras que nos gustaría dejar de decir en nuestro día a día. Además de muletillas como “en plan” o “tío”, el estudio demuestra que decimos más tacos y palabrotas de los que nos gustaría. El término malsonante “joder” se sitúa en el podio y se convierte en la palabra que más decimos y nos gustaría eliminar de nuestras conversaciones.

Y si no pudiéramos hablar, ¿cómo nos sentiríamos? Los españoles piensan que la incapacidad para comunicarse verbalmente con los demás les provocaría sentirse “tristes”, “frustrados”, “agobiados” y “aislados”, pero, sobre todo, “impotentes”. En este sentido, si recuperáramos el habla, expresiones como “te quiero” o “gracias” serían lo primero que querríamos decir a los demás.

Pero no toda la comunicación consiste en el habla, y el estudio también nos deja ciertas enseñanzas acerca de la importancia que otorgamos a la comunicación no verbal. Para los españoles, el lenguaje no verbal tiene un peso del 35% en los procesos comunicativos, pero son los jóvenes quienes le conceden mayor relevancia (hasta el 41% entre los 18 y 24 años). Además, se señala que los ojos son el elemento más importante en la comunicación no verbal, por delante de la gestualidad o la postura.

Palabra más detestada

El virus no afecta por igual a todo el mundo, y esto es algo que también refleja el estudio. La palabra coronavirus es la que más rechazo causa en todas las franjas de edad encuestadas, salvo en el tramo de 25 a 35 años, que elige “muerte” y “guerra” como las palabras que no quiere volver a oír.

Otra gran diferencia que encontramos por tramos de edad es que, después de amor, la segunda palabra que consideran más bonita las personas de 18 a 45 años es “feliz”. Sin embargo, de 45 a 65 años, el segundo puesto lo ocupa “mamá”.

Diferencias entre territorios

El estudio también desvela las similitudes y diferencias que guardan los españoles de distintas comunidades. Por ejemplo, madrileños y andaluces coinciden en querer dejar de escuchar “coronavirus”, mientras que los catalanes se decantan por “guerra”. Los valencianos y gallegos eligen “pandemia”, y los vascos, “confinamiento”

Además, los madrileños prefieren definirse como una región de gente amable, pero en Cataluña y en el País Vasco, el término más utilizado es “buena persona” o “buena gente”, mientras que los valencianos y andaluces se consideran “alegres” y los gallegos se definen como una comunidad de personas “riquiñas”.