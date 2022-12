CSIF no descarta más movilizaciones ante la situación de la sanidad riojana que califican de "quiebra"

Representantes del CSIF se concentraban este martes, frente a la Consejería de Salud en Logroño, para exigir medidas ante la situación de la sanidad que califican de "quiebra".

Ha sido la quinta movilización del sindicato, en una serie de protestas, que se inició el martes 13 de diciembre en Nájera. Los concentrados portaban una pancarta que decía 'Porque no sobran los motivos: La Sanidad está en quiebra', así como algún cartel específico de la situación en algún municipio como Sorzano.

El responsable de Sanidad del CSIF, José Manuel Forcada, explica que el sindicato "está en la defensa y representación de todos los profesionales del SERIS", porque "cada una de las categorías sufren diariamente las malas condiciones de trabajo y las malas condiciones retributivas que el SERIS ofrece a sus trabajadores".

El también cardiólogo recordaba que desde la Administración "la única solución que ofrece es hacer jornadas extras, llamadas peonadas, que se pagan diferente dentro de la misma categoría, bien sea médica o quirúrgica e incluso alguna ni se paga".

CSIF reclama a la consejera de Salud, María Somalo, a que "visite" los centros sanitarios "empatice con los trabajadores y conozca la situación en la que se encuentran".

Forcada sobre la puesta en marcha de las oposiciones asegura que "no son ampliación de plantilla, simplemente estabilizar a gente que ya está trabajando", e incluso "hay veces que el Tribunal ha estado esperando y no se ha presentado nadie". Un hecho que ha atribuido "a las condiciones de trabajo y retributivas del SERIS no son atractivas, y como hacen falta profesionales en todas partes al final eligen destinos más atractivos". Ha cuantificado en un 20 por ciento las necesidades en todas las áreas.

Para concluir reclama a la Consejería de Salud que "hable con los representantes del SERIS" y "sentarnos a negociar unas nuevas condiciones de trabajo porque así no se puede seguir". No descartan nuevas movilizaciones de no obtener respuesta.