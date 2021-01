Cruz Roja Juventud recoge 1.570 juguetes para casi un millar de niños y niñas vulnerables de La Rioja

Cruz Roja Juventud La Rioja, en su tradicional campaña de recogida de juguetes ‘Sus derechos en juego’, ha logrado 1.570 juguetes y libros infantiles para 942 niños y niñas vulnerables.

“Una vez más, la sociedad se ha mostrado especialmente generosa en su apoyo a las familias más vulnerables”, destaca Flor Rodríguez, directora de CRJ La Rioja. Además de juguetes, se han recogido 600 libros de lectura infantil y juvenil procedentes de una donación.

Los destinatarios han sido 484 niños y niñas de la oficina local de Logroño, 270 de Calahorra, 91 de Arnedo, 72 de Haro (donde cerca de la mitad se entregaron a la asociación La Kel del Caló para sus beneficiarios) y 25 de Cenicero. Se ha entregado un juguete a cada niño y programado una segunda entrega de los juguetes y libros sobrantes para final de curso, de cara a las vacaciones de verano.

Este era uno los objetivos de la campaña ‘Sus derechos en juego’, dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, “y todo enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable”, apunta Rodríguez.

Pero, además, esta campaña, que habitualmente se desarrolla durante los meses de noviembre y diciembre, ha estado marcada por la pandemia generada por la COVID-19: “Como pudimos observar durante el estado de alarma, una de las demandas para los niños, niñas y jóvenes que atendemos eran los recursos lúdicos y, por ello, entregamos a 170 niños y niñas de La Rioja juguetes nuevos, no bélicos, y no sexistas, además, de la guía ‘Imagina con CRUZ ROJA’ para poder educar a los padres, madres y tutores legales en el juego”, explica Rodríguez.

La campaña ‘Sus derechos en juego’ va mucho más allá del reparto de juguetes. “El principal fin de esta acción es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar”, apunta la directora de Cruz Roja Juventud.

“Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete”, recalca Rodríguez.

¿Qué tipo de juguetes se han recogido en la campaña?

· Nuevos: por equidad y no discriminación, para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo. De acuerdo con el principio de Imparcialidad, nos resulta imposible tener que discriminar a algunas personas dándoles juguetes de segunda mano, no creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda categoría. Además, no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.

· No bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos: para favorecer actitudes de respeto y cooperación. Los juguetes son elementos transmisores de valores sociales. A través del juego los niños y niñas adquieren conocimientos y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la tolerancia, diversidad, respeto, igualdad…

· Medioambientalmente sostenibles: fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.