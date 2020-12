Cruz Roja inicia su campaña de juguetes 'Sus derechos en juego'

Cruz Roja inicia en Carrefour Berceo, su Campaña de Juguetes 'Sus derechos en juego'. La entidad necesita juguetes para 850 niños y niñas de familias vulnerables, en concreto, 1.700 juguetes.

Este es uno de los objetivos de la Campaña de Juguetes 'Sus derechos en juego', que pretende dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable.

Para ello, Cruz Roja Juventud de La Rioja llegado a acuerdos con distintas organizaciones. Hasta ahora ya han comprometido su colaboración en la campaña Carrefour, Decathlon, Calipso Rioja, Caja Rural de Navarra y el Instituto Riojano de la Juventud.

La campaña comienza este jueves 3 de diciembre a las 10,00 horas con una recogida de juguetes a lo largo de todo el día en el hipermercado Carrefour Berceo, en Logroño. Continuará el día 12 de diciembre en Decathlon y del 14 al 16 de diciembre Calipso Rioja realiza tatutajes y piercings a cambio de juguetes. Además, el IRJ colaborará de nuevo en la campaña como punto de recogida para cualquier persona que quiera comprar los juguetes para donar en el comercio del centro de la ciudad.

La pandemia generada por la COVID-19 no ha hecho sino agravar la situación de las familias vulnerables a las que ya atendía Cruz Roja en este ámbito, además de incrementarse notablemente el número de receptores de esta ayuda, una ayuda que ya se está distribuyendo desde la declaración del Estado de Alarma en nuestro país, según apunta Flor Rodríguez, directora de Cruz Roja Juventud en La Rioja.

"Como pudimos observar en durante el estado de alarma una de las demandas para los niños, niñas y jóvenes que atendemos eran los recursos lúdicos llegando a entregar a 170 niños y niñas de toda La Rioja juguetes nuevos, no bélicos, y no sexistas, además, de la guía 'Imagina con CRUZ ROJA' para poder educar a los padres, madres y tutores legales en el juego.

La Campaña 'Sus derechos en juego' va mucho más allá del reparto de juguetes. "El principal fin de esta acción es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar", apunta la directora de Cruz Roja Juventud en La Rioja.

La campaña se enmarca dentro del proyecto 'El Juguete Educativo' que desarrolla su acción durante todo el año, y que tienen como objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.

"Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete", recalca Flor Rodríguez.



¿QUÉ TIPO DE JUGUETES?

Nuevos: por equidad y no discriminación, para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo. De acuerdo con el principio de Imparcialidad, nos resulta imposible tener que discriminar a algunas personas dándoles juguetes de segunda mano, no creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda categoría. Además, no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.

No bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos: para favorecer actitudes de respeto y cooperación. Los juguetes son elementos transmisores de valores sociales. A través del juego los niños y niñas adquieren conocimientos y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la tolerancia, diversidad, respeto, igualdad*

Medioambientalmente sostenibles: fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

RECOGIDA EN EL IRJ Y EN CAJA RURAL DE NAVARRA

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y Caja Rural de Navarra serán también punto de recogida de juguetes para la campaña. Caja Rural de Navarra habilita sus 24 oficinas en La Rioja con el fin de facilitar a toda la ciudadanía la entrega de sus juguetes para hacer felices a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. De igual forma, todas las personas que lo deseen podrán hacer sus donaciones en una cuenta de Cruz Roja en esta entidad para contribuir al buen fin de esta iniciativa social.

TATUAJES Y PIERCINGS X JUGUETES

Los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2020, Calipso Rioja (Fundición, 2. Logroño) realizará tatuajes y piercings a cambio de juguetes, y lo hará en colaboración con Cruz Roja Juventud, para que ningún niño se quede sin regalo estas navidades!

Para hacerse un tatuaje es necesario cita previa, de 10:00 a 22:00, llamando por teléfono o enviando un wasap al 648 535 492. Las personas que quieran colaborar tienen que tener decidido antes de llamar el tamaño del tatuaje antes de pedir la cita.

Los tatuajes requieren la compra previa de juguetes de 25, 40 o 50 euros, según el tamaño (3x3 cm, 6x6 cm y 9x9 cm), y los piercing se realizan a cambio de juguetes de 18 euros. Los tatuajes son en blanco y negro. Si se quiere color hay que aportar un sumplemento en los regalos de 10 euros más por cada color.

Es la tercera edición en la que Calipso Rioja colabora con esta oferta 100% solidaria con las personas desfavorecidas. Calipso entregará todos los juguetes aportados eo día 20 de diciembre a Cruz Roja Juventud en La Rioja, que se encargará del reparto. El año pasado Calipso aportó más de 50 juguetes con un precio medio por juguete de 40 euros.

Es obligatorio que el juguete sea nuevo y venga acompañado de su ticket de compra y no puede ser ni sexista ni bélico.Calipso pone la tinta, el acero y sus manos. Las riojanas y riojanos pagan con juguetes. Y este año se necesitan más que otros años por la situación que estamos pasando.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.