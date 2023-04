Cristina Pérez, comerciante Cien Tiendas: "Un desastre para comerciantes y vecinos con caídas todos los días"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este jueves el "engaño" del Gobierno local "a vecinos y comerciantes de las Cien Tiendas" por el desarrollo de las obras. Unos trabajos de reparación de la zona, que se reiniciaron el pasado lunes y que, como avanzó ese mismo día el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, estarían finalizadas en esta misma semana o la siguiente.

Sin embargo, como ha apuntado esta mañana la concejala 'popular' Celia Sanz, "de primera mano estamos comprobando que esto es lo que calificaríamos de la historia interminable, es decir, es un cuento que nunca acabar".

Y, sobre el ruido de fondo de las obras en sus declaraciones a los medios de comunicación, la edil ha señalado que "son unas obras que no sabemos ahora mismo en esta fase en que están consistiendo porque a los comerciantes no se les ha informado y desde luego lo que sí que podemos decir es que aquí además de un incumplimiento, nos hemos encontrado con desde luego un engaño a todos".

Ha recordado que estas obras se licitaron y se adjudicaron en julio del año 2022, con un plazo inicial de ejecución de seis meses, "es decir, unas obras que en enero del 2023 deberían haber estado finalizadas y realizadas además con calidad".





Por contra, ha explicado que "a finales de diciembre las obras se paralizan, cuando ya vecinos y comerciantes estaban advirtiendo de que estas obras no se estaban ejecutando correctamente". Sin embargo, ha proseguido Sanz, "tampoco entonces se informó a los vecinos y comerciantes de qué iba a ocurrir más adelante".

A partir de ahí, ha señalado la existencia de conflictos administrativos con la empresa "que lo único que ha hecho es retrasar el procedimiento, con los vecinos y comerciantes como grandes damnificados", con varios cierres y hasta con demandas incluso contra el propio Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, por daños, caídas y otras incidencias.

En una reunión con los afectados, el pasado mes de marzo, el alcalde "les informó que en abril esto se iba a ejecutar a costa del ayuntamiento, con medios del Ayuntamiento, que se iba a volver a licitar el contrato y que aproximadamente en octubre estas obras estarían finalizadas, pero ninguna de estas tres cosas se han cumplido".

"Hace dos días, la sorpresa es que entra el Parque de Servicios en esta zona, pero no entra a arreglar el 100% de lo que todavía no está ejecutado, sino que se limita exclusivamente a echar hormigón en la entrada entre Vara de Rey y Doctores Castroviejo y entre Calvo Sotelo y Avenida de Colón. Trabajos que abarcan apenas unos 50 metros cuadrados de los 16.000 que tiene la zona, que, desde luego, en ningún caso llegan a todo lo que ha quedado inejecutado, por lo tanto un engaño más del alcalde y de este equipo de Gobierno", ha subrayado Celia Sanz.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y mientras tanto, ha añadido, "los vecinos, comerciantes y viandantes, sin encontrar una solución y sin que exista la valentía del alcalde de decirles cuándo y cómo se va a encontrar esa salida, frente a todas las promesas incumplidas". Por eso, desde el PP se va a presentar al próximo pleno del mes de mayo, "el último de la Legislatura", una moción "para que el alcalde por lo menos dé explicaciones de toda esta sucesión de incumplimientos y de engaños que ha habido para la ciudad de Logroño", además de exigir "que se licite el contrato, se adjudique cuanto antes y se cubra y se ejecuten todos aquellos trozos que están inacabados".

Como afectada, Cristina Pérez, de la tienda de Lacoste, justo frente a una de las zonas donde se está trabajando, ha afirmado que "esto es un desastre para comerciantes y vecinos, con caídas todos los días" o incuso con comunidades de vecinos, como los números 2 y 4 de Doctores Castroviejo, "con accesos inhumanos".

"No tenemos un banco, los árboles se nos están secando porque no se puede regar, tenemos hosteleros en la zona que no pueden sacar sus terrazas o las sacan de mala manera, los coches para entrar a algún garaje pasan entre la pared y la terraza de un bar, con el peligro que lleva, o a nosotros, en la tienda, los coches nos pasan a 10 centímetros", ha detallado la comerciante.





Por eso, ha reclamado que "a esto hay que darle una solución porque no podemos estar esperando hasta noviembre a que reanuden las obras, porque luego es impensable que si hay hecho un 26% más o menos de la obra y queda un 74% que pretendan que de noviembre a junio lo van a terminar, y claro, llevamos ya casi un año de obras, muchos comercios que han tenido que cerrar, las ventas han bajado y ya está la zona que no está apetecible de ver".

Así, ha aprovechado para "dar las gracias a las personas que vienen, porque hay clientes fieles que siguen viniendo a visitarnos, pero toda la gente de confluencia de paso la hemos perdido". "Pero claro, nosotros seguimos pagando nuestros impuestos y las ventas no van de acuerdo con lo que tenía que ser", ha concluido Cristina Pérez.