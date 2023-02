Esta tarde (martes, 28 de febrero) a las siete y media en el espacio cultural 'Santos Ochoa' de Doctores Castroviejo, aquí en Logroño, se presenta la novela finalista del Premio Planeta 2022, que habla sobre el matrimonio, la amistad, el deseo y el amor.

Se titula 'Historias de mujeres casadas' y lleva la firma de Cristina Campos, con quien hemos tenido ocasión de charlar por teléfono de un libro cuya principal virtud es la naturalidad con la que la autora describe y presenta su trama.

Audio





La novela está protagonizada por Gabriela, una mujer casada con un hombre al que quiere. Al que adora. Un hombre que le mendiga sexo una vez al mes. Y Gabriela, porque le quiere, porque adora a su marido, sin desearlo, se lo concede. Pero cada mañana, Gabriela se cruza con un desconocido, un hombre al que, incomprensiblemente, desea.

Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y Cósima, mujeres con las que ha forjado una preciosa y sólida amistad. Como Gabriela, también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos.

"Historias de mujeres casadases una novela que defiende el matrimonio", asegura Cristina Campos en COPE Rioja. "La novela es también una oda a la amistad femenina. Habla, entre otras cosas, del desgarro emocional de las mujeres cuando aman. Lo cierto es que me he desnudado mucho psiquicamente para escribir este libro, que también se ocupa de la intimidad femenina y los matrimonios contemporáneos", añade la autora, quien ha reconocido en antena que hay varias productoras detrás de los derechos de su novela para adaptarla al cine. Algo que, sin embargo, no parece entusiasmarle en absoluto, tal y como ha reconocido en nuestra conversación. "No todo es dinero en la vida", afirma la autora.









Cristina Campos triunfó entre los lectores con su primera novela, Pan de limón con semillas de amapola, que acabó convirtiéndose en un longseller desde su publicación en 2016. Se ha traducido a diez idiomas y su adaptación cinematográfica ha logrado un gran éxito de público.