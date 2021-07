Para cualquier investigador, una estancia en el extranjero es vital. Se adquieren nuevas técnicas, se aprenden nuevas maneras de trabajar, se accede a tecnologías diferentes y se establecen lazos que pueden tener gran importancia en el futuro. Pero también es esencial conseguir que estos investigadores que salen después vuelvan a España.









Por eso, en su firme apuesta por la investigación como camino para acabar con el cáncer, CRIS contra el cáncer ha lanzado una convocatoria revolucionaria, el Programa CRIS Out-Back. Su objetivo consiste en financiar la formación de dos jóvenes científicos durante tres años en un centro de referencia en el extranjero y (he aquí la clave del programa) garantizar un año de contrato a su vuelta a España. Un viaje de ida con la vuelta garantizada a nuestro país, con un fin: impulsar la investigación, formar talento, establecer colaboraciones internacionales y aplicar todo de vuelta a España en beneficio de los pacientes oncológicos.

Programa único en España









Este programa, único en España y con muy pocos precedentes en Europa, pretende resolver dos problemas: En primer lugar, muchos investigadores jóvenes y con talento no consiguen volver. Por otro lado, gran cantidad de investigadores decide no salir de España por miedo, justificado, a no tener opciones de volver. El programa CRIS Out-Back supone una oportunidad para ambos perfiles.

Una de las novedades de este programa consiste en un ambicioso plan de formación y mentoring, o seguimiento, para los galardonados. Este incluye, formación, sesiones que proporcionarán aptitudes no sólo de carácter puramente científico, como escritura y presentación de datos, ética científica, liderazgo, etc.; también incluye sesiones de asesoramiento en su carrera o de transferencia de conocimiento. En cuanto al mentoring, tendrán lugar sesiones periódicas de seguimiento y un encuentro anual multidisciplinar para evaluar el desarrollo del proyecto y la formación del candidato. Para el desarrollo tanto del programa como de su plan formativo CRIS contra el cáncercuenta con el apoyo y participación de un enorme número de sociedades científicas y médicas, instituciones médicas y científicas españolas e internacionales, y de fundaciones tan importantes como FECYT o MADRI+D.

La convocatoria, abierta desde el 1 de mayo hasta el 15 de agosto (https://criscancer.org/es/outback/), responde a una necesidad imprescindible para los jóvenes investigadores brillantes con una dotación de 280.000€ distribuidos en 4 anualidades de 70.000€ por cada uno. “Con esta convocatoria buscamos responder a una necesidad que hemos identificado en la carrera y formación de los investigadores: Es fundamental que se formen fuera, pero también que retornen con su talento y este programa unifica las dos cosas”, explica Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer.

En este sentido, Xose Bustelo, ex presidente de ASEICA, ensalza esta nueva convocatoria de CRIS contra el cáncer: “Este programa es importante porque llena un nicho que no existía en España, formando en el extranjero. Además, es un programa muy bien financiado que supone un cambio cuantitativo y cualitativo en la formación del investigador y además hay que destacar la parte de guía y asesoramiento profesional”. Además, destaca la importancia de formarse en el extranjero: “Tiene dos beneficios fundamentales: aprender técnicas de frontera que son las que se van a utilizar en oncología en los próximos diez años y realizar líneas de investigación que sean calientes en este momento que te permitan tener una ventaja una vez que vuelvas a España”.

Formación internacional









La formación internacional supone un hecho diferenciador, ya que, como dice el Dr. Bustelo, “si quieres ser investigador principal, traer una línea de investigación innovadora claramente supone beneficios. Además, es importante ir a centro de investigación punteros ya que coincidirás con investigadores de tu edad que serán líderes los próximos 10 años y ayudará a conectarte a redes de investigación de todo el mundo”.

En esta línea, la dra. Katarzyna Holub, fue galardonada con una beca de investigación de estancia en París gracias a CRIS contra el cáncer y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, incide en los beneficios de investigar en el extranjero para formarse y que esto redunde en beneficio de los pacientes: “Gracias a las becas de CRIS contra el cáncer he podido formarme dos años en Francia y he podido aprender tratamientos individualizados y técnicas muy novedosas. Es fundamental poder participar en la investigación puntera de distintos centros con larga trayectoria y experiencia clínica”.

La doctora destaca el impacto que este tipo de experiencias tiene luego en los pacientes y la importancia de este nuevo programa: “Te ayuda a familiarizarte con las técnicas de tratamientos que no están disponibles en la mayoría de los centros y tienes la oportunidad de ver el contexto del paciente que necesita este tratamiento. Este programa Out-Back es una idea genial de CRIS para los que quieren emprender nuevos retos y aprender nuevas técnicas. Es una oportunidad única porque el conocimiento que uno adquiere no puede adquirirse a base de artículos, congresos y seminarios. Es la única forma para poder seguir avanzando”.

La investigación puntera requiere formación, conexión y talento. CRIS contra el cáncer lo unifica con estos rompedores programas, con los que quiere transformar el panorama de la investigación en España.