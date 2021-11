La Audiencia Provincial de Logroño se opuso al tercer grado de Francisco Javier Almeida

Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del niño de 9 años en Lardero, accedió al tercer grado penitenciario en contra de algunas opiniones mayoritarias de la junta de tratamiento de la cárcel del Dueso en Santoña, Cantabria. Allí cumplía condena por el crimen de la inmobiliaria.

Es la junta de tratamiento de los centros penitenciarios la que se ocupa de determinar si un preso puede o no acceder a ese régimen abierto. Se trata de una decisión de los cargos directivos de la prisión y los técnicos que se ocupan de la salud mental de los reclusos.

La mayoría de la junta de tratamiento del Dueso se opuso al tercer grado de Almeida pero ya había cumplido las tres cuartas partes de su condena sin incidentes por lo que podía acceder ya al régimen abierto. Así que Almeida recurrió la decisión a Instituciones Penitenciarias, que en febrero del año 2020 resolvió que el preso podía finalmente disfrutar del tercer grado.

Según ha conocido la Cadena COPE, en 2019, el Juzgado de Vigilancia Penitenciara pidió un informe a la Audiencia Provincial de Logroño que se opuso al tercer grado de Francisco Javier Almeida. Información confirmada por la letrada, María Victoria de Pablo.

La Asociación Clara Campoamor ha pedido personarse como acusación popular en la causa contra Francisco Javier Almeida, detenido como presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en la localidad riojana de Lardero el pasado jueves, 28 de octubre.

Uno de los objetos del trabajo de la entidad es el de personarse en delitos cometidos contra mujeres o contra menores, como en este caso. María Victoria de Pablo explica que "la acusación popular es necesaria, como se comprobó en la causa contra este mismo hombre", que fue condenado por el asesinato y agresión sexual a una joven agente inmobiliaria en 1998 en Logroño, por lo que se le impuso una pena de 20 y 10 años de prisión, respectivamente.

En aquel juicio, ha explicado, el Fiscal pedía una pena para Almeida de 17 años de cárcel y "fue la acusación popular -que ejerció la Asociación Clara Campoamor- la que logró que la pena fuera mayor", de 30 años. Este hombre, de 54 años y vecino de Lardero, quedó en libertad condicional en abril de 2020 y su condena se extinguía en agosto de 2023.

De Pablo ha destacado que el trabajo de la acusación popular "refuerza" el trabajo en el juicio de las acusaciones y "proponemos todo tipo de pruebas, además de plantear algunos testigos a los que no tiene acceso el Ministerio Fiscal". Por ello, ha defendido que esta asociación esté personada en la causa, en la que la familia del niño ejercerá la acusación particular. En las próximas semanas, la jueza que lleva el caso deberá determinar si admite o no que la Asociación Clara Campoamor se persone como acusación popular y si fija una fianza para ello, ha concluido De Pablo.