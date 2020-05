Esther Enciso, Técnico en Emergencias Sanitarias, está en primera línea de batalla. Convive con el coronavirus desde hace semanas, con respeto y valentía, mirando a los ojos de quien padece la enfermedad. Ella es una de las pocas personas que accede a los domicilios de los pacientes positivos para trasladarles en ambulancia hasta el hospital. Ella es su compañía mientras se produce la despedida de sus familiares y comienza el trayecto hasta llegar a un acceso hospitalario habilitado para estos pacientes. Han cambiado sus protocolos de trabajo, intentan que arriesgar al menor personal posible. Así es cómo es su operativo al llegar a un domicilio de un paciente sospechoso o confirmado por coronavirus:

Audio

Han cambiado sus protocolos, sus guardias... pero en su mente queda esta imagen: "los ojos de terror de los pacientes mientras les trasladamos". No habla de su miedo, de su situación personal, habla de sus pacientes, de esos por quienes pregunta días después de su ingreso. Nos cuenta que sabe que algunos lo tendrán difícil por el estado en el que se encuentran y que después se confirma lo peor.

Esther nos explica que ahora siente "rabia", rabia porque cree que muchas personas no son conscientes y se sienten inmunes al contagio. Recuerda que también ha trasladado a jóvenes al hospital y recuerda que la situación podría dar un paso atrás si no somos responsables.

"La gente piensa que por hablar cerca de una amiga no pasa nada cuando en realidad no sabemos si es asintomática", "hay personas que no llevan medidas de protección al supermercado...eso da rabia. "Nosotros estaremos ahí si esto rebrota, pero da rabia". Además, recuerda que todavía siguen traslandando a enfermos positivos.

Audio

Piensa en el día a día y sabe que "no se puede bajar la guardia" porque nos jugamos muchas vidas y un nuevo parón económico que pondría la puntilla a muchos negocios.