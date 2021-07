El coronel Francisco Javier Molano, como nuevo jefe de la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil, y el teniente coronel Rafael Ferrera, como nuevo jefe del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Benemérita, han tomado posesión de sus cargos en un acto celebrado este viernes en las instalaciones del Instituto Armado en Logroño. A la cita han asistido la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán; el jefe de la X Zona de la Guardia Civil, José Antonio Cubel; el consejero de Gobernanza Pública del Gobierno riojano, Pablo Rubio; el alcalde de la capital riojana, Pablo Hermoso de Mendoza; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca.









El coronel Molano sustituye en el cargo aJosé Antonio Iglesias, debido al ascenso de éste último a general de Brigada. En su intervención tras tomar posesión, el nuevo jefe de la UAR ha destacado sus inicios en la Unidad, hace tres décadas, a la que ha dicho volver "lleno de recuerdos y de ilusión". Ha apuntado que "os debemos mucho a todos los agentes", recordando que, en todos estos años de lucha principalmente antiterrorista, han fallecido 12 guardias civiles y otros 16 han resultado heridos. Y si bien ha señalado que "afortunadamente derrotado el terrorismo etarra" la Unidad "sigue luchando por la paz y la justicia" en cualquier lugar "donde se nos requiera".

Molano ha tenido una especial mención precisamente a un agente de la UAR herido en un atentado en 1991, José Luis Resco, presente hoy en el acto, a los veteranos de la Unidad y al fallecido teniente coronel Jesús Gayoso, anterior jefe del GAR, que falleció víctima del coronavirus en marzo del año pasado, "que tanto dio y tanta huella nos ha dejado, hoy está entre nosotros".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la toma de posesión, el nuevo jefe de la UAR ha señalado que "el futuro pasar por mantener nuestras capacidades y hacer frente a los retos que estamos llevando ahora tanto nacionales como internacionales y asumir además todos aquellos que sean necesarios". "Es una unidad especial, caracterizada por la profesionalidad de su personal, gente capaz de hacer cosas que otros no, con una preparación distinta. Vamos a seguir enfocándonos en la lucha antiterrorista, tanto nacional, que afortunadamente no es tan importante, como internacional en nuestro país como fuera", ha afirmado.

A ello ha sumado "otras operaciones de especial riesgo, que son las que caracterizan a la unidad". En este sentido, ha recordado que la UAR está compuesta por dos unidades, el GAR, "grupo de operación operativa, orientado a la lucha contra el terrorismo y ahora también a amenazas de gran calado y de gran riesgo", y el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE).

En este momento, en total, cuentan con 550 componentes, 75 de ellos del CAE. Molano ha incidido en que "estamos desplegados en numerosos escenarios" y ha hecho especial hincapié en este momento en todo lo relacionado con el narcotráfico y la delincuencia que se mueve alrededor del narcotráfico, sobre todo, porque ha adquirido una especial peligrosidad. Es por eso que el GAR ha tenido que desplazarse, desde hace ya dos años, en Andalucía, para hacer frente a esa amenaza". También ha citado sen Cataluña, País Vasco y, en el extranjero, en misiones como el GAR-SI Sahel, con los países de la zona del Sahel más Senegal; programas contra el terrorismo en el norte de África y en Asia; y un proyecto realizado con Senegal, Ghana y Kenia, para especial protección de espacios públicos con gran aglomeración de personas en eventos que pueden ser objetivos de terrorismo yihadista. "Y a partir de ahí, donde nos llamen, que, afortunadamente, son muchos lugares porque allí donde el GAR, el CAE, o la UAR aparecen, nos descubren y quieren que sigamos allí prestando un servicio de calidad derivado de la calidad de los componentes de la Unidad", ha subrayado el coronel Molano.

Por su parte, el teniente coronel Rafael Ferrera sustituye en el cargo a Jesús Gayoso, cuya viuda e hijos han estado también presentes en el acto de toma de posesión. En su intervención, ha agradecido la confianza "depositada en mí para ponerme al frente de la unidad donde empecé y he desarrollado gran parte de mi carrera". Especialmente emocionado ha recordado a Gayoso, "compañero y amigo, todos le conocíamos, una persona en el aspecto profesional de las mejores que me he encontrado en mi carrera, tuve la suerte de aprender mucho de él, pero es que como persona era tan bueno o mejor incluso". "El reto de sustituirle es importante, pero lo asumo con ilusión y responsabilidad, dedicándole a él todos los éxitos que podamos conseguir a partir de ahora", ha afirmado.

Ha recalcado que "tras 30 años, y derrotada ETA, para lo que nació, el GAR ha sabido transformarse para adaptarse a las nuevas circunstancias", desarrollando buena parte de sus actuaciones en misiones internacionales. "EL GAR -ha añadido- es hoy una unidad madura, que desarrolla su trabajo con eficiencia, discrecion, reserva y precisión". Ha coincidido con Molano en colocar a la lucha contra el narcotráfico como uno de los principales retos a los que se va a enfrentar la unidad en el futuro, sobre todo en territorio nacional, "pero no es el único, no hay que olvidar que el GAR nació y evolucionó con una misión muy clara, la lucha contra el terrorismo y ésa sigue siendo nuestra misión fundamental".

El acto ha finalizado con la entrega de diversas condecoraciones a varios miembros de la Gendarmería francesa.