COPE es la radio más escuchada en La Rioja: Líder de audiencia según la 1ª ola 2026 del EGM, el Estudio General de Medios

COPE es la radio más escuchada en La Rioja. COPE Rioja sigue siendo la radio líder de audiencia, confirmando el extraordinario momento que vive la emisora: En la primera Ola 2026 del Estudio General de Medios (EGM), COPE Rioja, alcanza la marca de 44.000 oyentes diarios, situándose muy por delante de sus competidores.

El Estudio General de Medios ha hecho pública esta mañana la última oleada, la primera del año, que mide las audiencias de los tres últimos meses.

La audiencia riojana elige COPE como referente de la actualidad, el entretenimiento y el deporte.

Con estos excelentes datos, el grupo COPE en La Rioja es líder con 62.000 oyentes diarios en sus cuatro productos radiofónicos: COPE, Cadena 100, Rock FM y MegaStar. Las emisoras musicales, Cadena 100 y Rock FM son las más escuchadas en La Rioja.

COPE lidera el crecimiento de la radio con un récord de audiencia

En un arranque de 2026 con España inmersa en un nuevo ciclo electoral y un mundo sacudido por conflictos como el de Oriente Próximo o el de Ucrania, que todavía sigue abierto, la audiencia busca información rigurosa y voces en las que confiar.

En ese contexto y según la 1ª ola del EGM, COPE consigue récord de audiencia y lidera el crecimiento de la radio en España. En concreto, la cadena aumenta un 16% el número de oyentes (+562.000) hasta alcanzar los 4.107.000 diarios.

Un registro histórico que es el reflejo también del respaldo de la audiencia al nuevo formato de 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, que ha creado un punto de encuentro que ya es imprescindible para 3.100.000 españoles que confían en este equipo porque buscan la mejor información, análisis riguroso y una mirada crítica e independiente sobre sobre la realidad nacional e internacional.

Carlos Herrera lidera también el crecimiento en el ‘prime time’ radiofónico, es líder a las 6, a las 7 y a las 8 de la mañana, hace historia y consigue el mejor dato de audiencia en toda su trayectoria.

Los Nº1 del deporte

‘Tiempo de Juego ’ se mantiene como el programa número uno en deportes y reúne cada fin de semana a 1.974.000 oyentes para vivir y vibrar con el deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño arrancan el año como los números uno del deporte en España.

Por su parte, ‘ El Partidazo de COPE’ se consolida con 674.000 oyentes que cada día conectan con Juanma Castaño para conocer todo lo que pasa dentro y fuera del campo a través de los protagonistas del deporte.

Pilar García de la Granja debutaba al comienzo de temporada al frente de 'Mediodía COPE ' y en este EGM bate récord de audiencia con 640.000 oyentes diarios. Según el Estudio General de Medios, en el caso de ‘ La Tarde’ ya son 611.000 personas las que escuchan a Pilar García Muñiz cada día. Por su parte, ‘ La Linterna’ de COPE también lidera el crecimiento de la radio nocturna en España y es seguida por 1.046.000 oyentes que eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio.

Los sábados y domingos, ‘Fin de Semana’ con Cristina López Schlichting es escuchada por 757.000 oyentes, mientras que ‘ La Mañana del Fin de semana’, dirigida y presentada por Fernando de Haro, por 695.000.

Por su parte, un millón de personas buscan cada sábado toda la información agrícola y ganadera en ‘Agropopular’ con César Lumbreras.

Carlos Moreno, El Pulpo sigue batiendo récords con 363.000 ponedores en ‘Poniendo las calles’. ‘La Noche’ de Adolfo Arjona (lunes de 1.30 a 4.00 h) es seguido por 204.000 personas, y el Grupo Risa sigue haciendo de las suyas con 187.000 oyentes la madrugada del domingo, mientras que José Ángel Cuadrado empieza 2026 en ‘ Lo que viene’ con 96.000 oyentes.

En un año muy especial en el que asistiremos a la visita del Papa León XIV a España, la audiencia respalda la programación sociorreligiosa. Los viernes, ‘La Linterna de la Iglesia’, crece un 14% y congrega a 473.000 oyentes. Y los domingos, la Santa Misa también crece y reúne a 624.000 fieles, mientras que ‘Iglesia Noticia’ es escuchada por 440.000 personas.

Líderes también en streaming

Ábside Media bate un nuevo récord de audiencia. Las marcas del grupo concentran cada día a 6.873.000 oyentes (COPE, CADENA 100, RockFM y MegaStarFM). Todo en un contexto en el que el EGM certifica la credibilidad, la fortaleza y la buena salud de la radio generalista que alcanza un nuevo récord de consumo con 14.421.000 oyentes diarios.

COPE cierra el año con 4.107.000 oyentes diarios. Por su parte, CADENA 100 es seguida por 1.785.000 y su ‘morning show’ ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, con Javi Nieves y Mar Amate, por 1.181.000 personas. Por su parte, 900.000 personas confían cada día en RockFM y 403.000 en ‘El Pirata y su Banda’. MegaStarFM pone los mejores temazos a 81.000 personas.

El contexto favorable en términos de audiencia en antena también se ve reflejado en el ámbito digital. El liderazgo de COPE en streaming con un nuevo récord (895.000 oyentes) refleja la consolidación de la estrategia de la compañía y su posición de liderazgo en el sector.

En febrero de 2026, Ábside Media alcanzó su mejor dato histórico de audiencia digital con 19 millones de usuarios y se sitúa como el tercer grupo de comunicación en España con mayor audiencia en redes sociales, con 16 millones de personas según datos auditados de Comscore. La comunidad digital suma ya 17,5 millones de seguidores, un 31% más que en el primer trimestre de 2025, con casi 1,2 millones de nuevos seguidores en solo tres meses.

Las marcas de la compañía superaron los 1.150 millones de reproducciones de contenido propio en el primer trimestre, un 42% más que en el mismo periodo de 2025. La apuesta por el audio bajo demanda sigue dando resultados: el 56% de la escucha ya se produce en canales propios —web y app—, con 34 millones de reproducciones de contenido bajo demanda, un 7% más que en el primer trimestre del año anterior. El streaming registra también su mejor dato trimestral histórico, con un incremento del 10% en horas de escucha respecto al año anterior.