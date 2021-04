Hoy, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Proyecto Hombre La Rioja quiere sensibilizar a la sociedad, y sobre todo a las empresas, en torno a una situación que muchas veces pasa desapercibida: los accidentes laborales causados por consumo de sustancias.

El conductor de un autobús escolar causa en La Rioja dos accidentes de tráfico bajo los efectos del alcohol Interceptado en Castañares, conducía superando en casi seis veces la tasa máxima de alcohol permitida, que en el caso de conductores profesionales es de 0,15 mg./l Logroño 27 abr 2021









“Ayer conocimos que el conductor de un autobús escolar que provocó dos accidentes en Casalarreina y Sajazarra cuando se encontraba al volante y los menores dentro del vehículo, arrojó una tasa de alcoholemia seis veces por encima de lo permitido. Nos puede parecer que esta situación es aislada, pero tristemente es más habitual de lo que se pueda pensar”, afirma David García, director de Proyecto Hombre La Rioja.

Cada vez más estudios muestran la relevancia del consumo de alcohol y otras drogas y resaltan la importancia de actuar desde distintos ámbitos de la sociedad, siendo las propias empresas, organizaciones sindicales, mutuas, asociaciones empresariales, instituciones públicas y otras entidades relacionadas con el ámbito laboral, partes interesadas en aportar soluciones ya que asumen gran parte de las consecuencias.

Así el Informe del Observatorio Proyecto Hombre recoge que el 74% de las personas en tratamiento por una adicción son trabajadores en activo o en baja laboral.

Por otro lado, el Observatorio Español sobre las Drogas y las Toxicomanías refleja como un 5% de los trabajadores presenta un consumo de alcohol de alto riesgo y hasta un 7% ha consumido cannabis en el último mes, dato que se eleva hasta el 21% en la población más joven.

Por último, la Organización Internacional del Trabajo destaca cómo una de cada cuatro víctimas de accidentes laborales está relacionada con el uso de alcohol y otras drogas. “La verdad es que en muchos casos podemos ver que un compañero ha venido a trabajar con efectos de haber consumido previamente, pero no decimos nada porque no queremos que tenga problemas en la empresa. Nos sentimos en la obligación de protegerlo porque tiene familia y es nuestro compañero, pero así no le estamos ayudando. Ni nos estamos ayudando a nosotros mismos”, ha explicado David García.

La persona consumidora padece las consecuencias más importantes en cuanto a problemas de salud, imposibilidad de crecer profesionalmente y aumento de las posibilidades de sufrir un despido o, incluso peor, un accidente laboral.

Por su parte, los compañeros del trabajador también experimentan consecuencias negativas como mayores cargas de trabajo, deterioro del clima laboral o riesgo de sufrir un accidente. E igualmente la empresa sufre el descenso de la productividad, incremento del coste de las bajas, aumento de los conflictos… Por eso es responsabilidad de todos poder abordar la solución de este problema.

“Resulta necesario, conveniente y rentable intervenir desde la empresa. En Proyecto Hombre somos conscientes de esta realidad. Por eso, desde hace años ofrecemos Planes Integrales de Intervención en el Ámbito Laboral adaptados a las necesidades e idiosincrasia de cada empresa. Partimos de un análisis que nos permite conocer la organización y diseñar acciones personalizadas de sensibilización e información, el núcleo visible de la prevención. Asimismo, ofrecemos formación a compañeros y/o mandos, para facilitar el reconocimiento y detección temprana de las conductas de riesgo. Por último, ponemos a disposición de la empresa tratamientos de calidad para quienes los precisen. Son tratamientos adaptados a sus necesidades y en los que la organización del trabajo y el recurso terapéutico se coordinan para facilitar la asistencia. El acceso al tratamiento tiene tres condiciones básicas: la voluntariedad, la confidencialidad y el mantenimiento del puesto de trabajo”, ha concluidoel director de Proyecto Hombre La Rioja.