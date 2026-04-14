Consulta, paso por paso, lo que tienes que hacer para iniciar el trámite de la nueva regularización de migrantes: En La Rioja beneficiará a 8.000 personas en situación irregular

El Gobierno ha puesto fin a la incertidumbre del nuevo proceso de regularización de migrantes. Según Samar Ali Parveen, presidente de la asociación mundo inmigrante (AMIN) en La Rioja, la medida beneficiará a "entre 7.000 y 8.000 personas" en la comunidad y a cerca de medio millón en toda España. "Por fin, ya tenemos una solución, una notificación, con los detalles", ha celebrado Parveen ante el aluvión de llamadas de gente "desesperada" que ha recibido.

Por fin, ya tenemos una solución, una notificación con los detalles" Samar Ali Parveen Presidente de AMIN

Claves del proceso: fechas y lugares

El plazo para iniciar los trámites es inminente. Las solicitudes se podrán presentar por vía telemática desde este mismo jueves y, a partir del lunes, también de forma presencial. El periodo de solicitud se extenderá hasta el 30 de junio, por lo que hay "dos meses y medio" para realizar la gestión, según ha concretado el presidente de AMIN.

Para ello, se han habilitado varios canales. Los interesados pueden solicitar cita en la oficina de extranjería, en la oficina de la Seguridad Social o acudir a una oficina de Correos, donde un funcionario "sellará y verificará todos los documentos". Además, el trámite puede ser gestionado telemáticamente por abogados y gestores colegiados a través de su certificado digital.

Requisitos y documentación necesaria

Para acogerse a esta medida, es indispensable contar con un pasaporte en vigor. Además, se debe acreditar la estancia en el país antes de una fecha determinada. Según explica Ali Parveen, se necesita "cualquier prueba antes del 31 de diciembre del 2025 que aporte que realmente usted estaba dentro del territorio español".

Como pruebas válidas se incluyen el certificado de empadronamiento, informes médicos, justificantes de envío de dinero, un contrato de alquiler, facturas o cuentas bancarias. También se requerirán los antecedentes penales apostillados y traducidos tanto del país de origen como de otros países donde se haya residido antes de llegar a España.

Una espera de tres semanas

Una vez presentada la solicitud, el Gobierno estima un plazo de resolución de "15 días hábiles, o 3 semanas". Samar Ali Parveen ha subrayado el impacto positivo de la regularización más allá de las cifras, ya que afectará a miles de familias. "Todos se van a beneficiar, porque van a tener una alegría las familias, que van a estar contentos y felices de que van a tener los papeles", ha concluido.