En consulta con Obstetrix: centro dedicado al cuidado integral de la mujer en las distintas etapas de su vida

"Somos un centro dedicado al cuidado integral de la mujer que nacimos en 2014 con el objetivo de acompañar y cuidar a la mujer en las distintas etapas de su vida. Nuestros comienzos se centraron en cuidar a las mamás, sus bebés y sus familias en el embarazo, parto y postparto con actividades de todo tipo para su bienes físico y emocional.

Pronto vimos lo necesario que era seguir estando ahí, junto a ellas, acompañando y cuidando, tanto por dentro como por fuera. Por eso Obstetrix, está junto a ti, sin importar la edad y el momento vital en el que te encuentres.

Te ofrecemos un amplio catálogo de servicios para que tú, mujer, puedas ESTAR y SENTIRTE bien por dentro y por supuesto por fuera. Queremos que tengas una experiencia agradable cada vez que vengas a vernos por eso nuestro equipo multidisciplinar estará encantado de ayudarte en lo que necesites".

Así se presenta Obstetrix en su página web https://www.obstetrix.es/obstetrix.html

Su alma mater, Belén Gabarre, ha pasado por los micrófonos de COPE para presentarnos este proyecto de VIDA. Aquí puedes escuchar la entrevista completa.









OBSTETRIX nació hace nueve años. Como etimológicamente su nombre indica, mujer al cuidado de aquellas mujeres en el embarazo, parto postparto y crianza. En aquel momento era un centro de atención integral a la mujer durante el embarazo, dirigido por la matrona como profesional que ha recibido una formación especializada en el cuidado INTEGRAL DE LA MUJER.

Y cómo cuidado integral Obstetrix ha seguido creciendo, incorporando nuevos profesionales, formando y especializándose en el cuidado de la mujer en todas las etapas.

Atención integral en el sentido que el mundo sanitario conocía como salud integral, BIO – PSICO – SOCIAL, concepto que hoy día, por el devenir de los acontecimientos mundiales en todos los ámbitos de la vida, ha condicionado que sea del saber popular, estando en boca de todos nosotros.

De igual manera que el sentido de la vida, de la salud, del cuidado, de la integridad, del sentirse bien, del verse bien, del embarazo, nacimiento, crianza, del desarrollo, del cuidado de la mujer en todas las etapas, están cada vez más presentes en todos nosotros, para OBSTETRIX ese sentido ha sido el motor que ha condicionado que nuestro cuidado se adapte a las necesidades…. NECESIDADES SENTIDAS, PERCIBIDAS, EXPRESADAS Y DEMANDADAS por parte de aquellas familias y mujeres que recurren a nuestro centro.

CENTRO ESPECIALIZADO EN EL CUIDADO INTEGRAL DE LA MUJER Y COMO CUIDADO INTEGRAL: Cuidado dirigido a los aspectos BIOLÓGICOS, pasando por estar sano, sentirse bien, estar bien, verse bien, cuidar la salud, cuidar las diferentes etapas de la mujer, (niñez, adolescencia, etapa adulta, embarazo, parto, postparto, crianza, madurez, climaterio, menopausia y senectud), sintiéndose bien por dentro desde la salud corporal, y por fuera desde el cuidado estético.

2. Cómo gestionáis estos servicios:

"Contamos para ello con un equipo multidisciplinar cuyo objetivo es cuidar a la mujer tanto de manera interna como externa. En el centro contamos con matrona, nutricionista, preparadora física y esteticista como pilares fundamentales en el cuidado de la salud. TODOS ELLOS FORMADOS Y ESPECIALIZADOS EN EL CUIDADO DE LA MUJER EN DIFERENTE ETAPAS DE SU CICLO VITAL Y EN LOS DIFERENTES PROBLEMAS QUE LE PUEDEN AFECTAR".

3. Y en la práctica, como desarrolláis vuestras funciones

"Tratamos de manera individualizada a cada persona y siempre contamos con poder satisfacer sus necesidades globalmente. Siempre realizamos una valoración individual de la mujer y vemos que es lo que quiere conseguir. A partir de ahí, se trata el caso por el equipo si precisa tratamiento integrado por varios profesionales y se comienza a trabajar en los tratamientos bien sea la nutricionista, nuestra preparadora física, nuestra esteticista y por supuesto los tratamientos que puedo gestionar yo como matrona y especialista en suelo pélvico, monitora de pilates e hipopresivos".

4. Como especialistas en el cuidado a la mujer durante el embarazo, qué sentís que requieren las familias en estos momentos

"Vemos que son momentos donde las emociones están a otro nivel. Las familias necesitan sentirse atendidas y cuidadas y que puedan tener cerca a un profesional que les ayude a afrontar sus dudas. Nosotros estamos ahí desde el primer momento haciendo preparaciones físicas con seguimiento del embarazo y valoración continua. Vamos de la mano con ellas para poder hacer seguimiento cercano y continuado de la mamá y del bebé durante toda esta etapa. Vemos a los bebés… es maravilloso cuando ves a las familias disfrutar de la experiencia de conocer al bebé. Tenemos la suerte de contar con nuestro ecógrafo 5D…. La tecnología ha ayudado tanto…. Y luego vemos muy necesario implicar a todos los miembros de la familia, porque a veces nos olvidamos de la otra parte de la pareja…. Ellos también tienen dudas e inquietudes…. Y por eso, a veces les viene muy bien acudir a los cursos de preparación al nacimiento".





5. Posiblemente el postparto es un momento muy importante para vosotras

"El postparto es un proceso, un proceso que implica la adaptación a una nueva situación personal y familiar. Sí así es, sentimos que es un momento muy importante para las familias…. Un momento donde las necesidades de esa mujer, ese recién nacido y esa familia son múltiples, y nuestra labor es acompañar en el cuidado de la madre y del recién nacido, acompañar en la recuperación física, no sólo del suelo pélvico, sino de la figura, del nivel de actividad, de las dificultades de la crianza y lactancia, del cuidado del recién nacido…. En general del bienestar, estar bien, sentirse bien, para criar y acompañar en el desarrollo de nuestros hijos desde esa visión positiva".

6. El tema de la lactancia materna también es muy discutido en muchas ocasiones, cómo lo veis vosotras.

"La mayoría de los profesionales implicados en el nacimiento y crianza aconsejamos la lactancia materna como el mejor alimento que puedan recibir nuestros pequeños.

Existen tres factores implicados en el inicio y mantenimiento de una lactancia satisfactoria:

· Conocer el proceso de lactancia previo al nacimiento.

· Acompañar en el inicio y mantenimiento.

· Contar con un profesional de referencia que pueda resolver las dudas y dificultades.

Para nosotros es fundamental que haya conocimiento. Nos gusta que los futuros padres tengan la información y recursos para que llegado el momento puedan tomar decisiones o recurrir a especialistas para ayudar. Muchas veces nos guiamos de consejos de nuestra familia o amigos y aunque bienintencionados no siempre son los que nos hacen falta a nosotros. Muchas veces nos encontramos con familias que les han indicado que deben dejar la lactancia porque no van a poder y a veces es cuestión de ayudar a realizar un buen agarre o cambiar una postura y dotar de gran dosis de seguridad para que esta tarea, que no es fácil al principio, sea satisfactoria. Información de la fuente adecuada.

Esto es lo mismo que cuando se van haciendo mayores y queremos introducir la alimentación en nuestros pequeños…. Ahora muchas familias se decantan por el BLW y nosotras queremos que todas aquellas familias que quieran realizarlo se formen en ello. Aquí nuestra nutricionista hace una gran labor y nos gusta acompañar este tipo de cursos con recursos de primeros auxilios que es lo que muchas familias necesitan para tener la confianza necesaria para poner en práctica esta técnica. Nuevamente nosotras pensamos que todas las decisiones son buenas, siempre que se tomen con información profesional".

7. Hace unas semanas se visibilizó en redes sociales el día internacional de la pérdida perinatal y gestacional, os parece importante

"Nos parece fundamental y necesario visibilizar este tema, ya que tendemos a evitar hablar, preguntar… pensando que de ese modo contribuyes a que las familias que han tenido una pérdida bien durante el embarazo, en los primeros momentos de la vida de nuestros pequeños, no experimenten dolor, tendemos a no querer hablar para intentar que olviden a su hijo o hija…. Y eso no es posible, nadie puede olvidar a un ser querido que ha dejado de existir y de vivir. Nuestra labor es acompañar a estas familias, proporcionar un lugar y un entorno donde puedan expresarse desde la comprensión, donde se reúnan en grupo familias que se han enfrentado a una pérdida perinatal y/o gestacional".





8. Cada vez más las mujeres estamos siendo conscientes de la importancia que tiene el suelo pélvico

Así es, poco a poco se está siendo más consciente de lo necesario que es cuidarse esta parte de nuestro cuerpo, no solo para evitar problemas si no para sentirnos bien con nosotras mismas. Aun tenemos que seguir concienciando a las mujeres de esto. Nosotras siempre animamos a las mujeres que se hagan una valoración, ya no solo la que ha estado embarazada, si no cualquier mujer ya que esta zona puede verse deteriorada por muchos motivos. Un tratamiento para su cuidado puede evitar muchos problemas en el futuro. Igual que fortalecemos nuestros bíceps, hay que fortalecer la zona del core y la musculatura del suelo pélvico.

Da igual la edad, hay que cuidarse. Aquí además contamos con servicio de hipopresivos además de tratamientos con aparatología que dan unos resultados maravillosos. Obviamente, siempre hay que tener constancia y seguir. 9. Y Belén qué es lo que te animó a incorporar un profesional de la estética en el centro. VERSE BIEN Y SENTIRSE BIEN, conceptos que hoy día todos hemos integrado como necesarios dentro del concepto de SALUD INTEGRAL, somos cuerpo y alma que funciona como uno, si me siento bien y me veo bien físicamente, mi salud emocional también estará bien, y si mi salud emocional está bien mi salud física sumará puntos hacia la plenitud.

PLENITUD EN EL CUIDADO, que alcanza su máximo exponencial en momentos vitales de nuestro ciclo evolutivo, durante la adolescencia, embarazo, parto, postparto, crianza, climaterio y menopausia, determinando la esfera SOCIAL PLENITUD EN EL CUIDADO de la salud familiar como entorno donde los cambios familiares determinados por el nacimiento, crianza y contracción familiar en el climaterio y menopausia, pueden verse afectados por la SALUD en su aceptación más compleja, como BIO-PSICO-SOCIAL. Nos faltaba Cristina…. Cristina nos da esta parte que no teníamos y que las pacientes están valorando muy positivamente. Tiene unas manos que son una delicia…."

OBSTETRIX EN GRAN VIA 67 ENTREPLANTA Y EN LA WEB https://www.obstetrix.es/obstetrix.html