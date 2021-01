Construcción y reformas sin interacción con particulares, librerías y electrodomésticos en el limbo

Dudas a esta hora en algunos sectores que no saben si pueden trabajar mañana o cómo deben hacerlo:

El sector de la construcción y las reformas pueden trabajar, siempre y cuando no haya interacción con particulares. Mientras que librerías y establecimientos de electrodomésticos están en el limbo. No saben si mañana pueden abrir sus puertas.

A esta hora diferentes sectores manifiestan sus dudas. Algunos pueden seguir trabajando pero no exactamente igual, de hecho, no saben qué servicios pueden o no pueden ofrecer.

En cuanto a las empresas y obras del sector de promoción y construcción y reformas domiciliarias, ¿pueden seguir realizándose? La respuesta es que esta actividad está permitida siempre qu3e se evite la interacción con particulares.

Quienes no saben en qué situación se encuentran son las librerías. De hecho, ayer recibieron la noticia de que eran esenciales pero lo cierto es que hoy no aparecen reflejados en el BOR, "ni como esenciales ni como no esenciales".

Antonio Domínguez, presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, nos cuenta que están en el limbo:

Audio Antonio Domínguez, presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja

En la misma situación se encuentran los establecimientos de electrodomésticos, a esta hora no saben si podrán abrir mañana. Así nos explica la situación de este sector Javier Rioja, presidente de FER Electrodomésticos:

Audio

Caso diferente es el de las peluquerías, deben cerrar sus locales pero se les permite el servicio a domicilio. Ya se han escuchado voces de protesta. No les parece lógica ni responsable esta opción. Según explican, sus locales son seguros y se ha trabajado mucho para ello. Sin embargo, consideran más peligroso (tanto para clientes como para ellas) ir de casa en casa. Y algunas peluquerías ya advierten de que solo se atenderá a personas dependientes o enfermas.