Como vamos ya de cara al invierno, este 23 de noviembre nos hemos ocupado de los deportes que solemos practicar durante la estación más fría del año, que son el esquí o el montañismo, ambos a bajas temperaturas. Así que para que no nos pille el toro y nos vayamos preparando, hemos charlado en COPE Rioja con Jorge Díaz Sen, educador físico deportivo del Centro de Entrenamiento y Fisioterapia Salud Deportiva Alxen, a quien le hemos pedido consejo para hacer ejercicio físico en invierno de forma correcta y así evitar las incómodas y siempre inoportunas lesiones.









PREGUNTA: ¿Cómo se prepara nuestro cuerpo al hacer ejercicio físico en ambientes muy fríos?

RESPUESTA: Con el frío la temperatura corporal es más baja por lo que nuestro organismo tiene que hacer frente a un mayor esfuerzo por recuperar o mantener nuestro calor corporal. ¿Cómo lo consigue?, las células consumen más energía, se aumenta la actividad metabólica para transformarla en calor y quemamos más calorías. Por otro lado los músculos tienden a estar más rígidos y esto también supone un esfuerzo para el organismo, el cuerpo debe mejorar su capacidad en todos los aspectos para adaptarse, mejorando la capacidad cardiovascular y cardiopulmonar. Además de mejorar nuestro sistema inmune, ya que se ha demostrado un aumento de la producción de leucocitos cuando realizamos ejercicio con bajas temperaturas, que no sean extremas, en las que ocurre todo lo contrario.

P:¿Qué beneficios podemos encontrar?

R: Tenemos por un lado una capacidad de regular las calorías que ingerimos mejor, ya que quemamos más. Estamos más hidratados, en verano se suele sudar más al hacer ejercicio, tenemos menos sed pero siempre es bueno no descuidarse en este sentido y seguir manteniendo una buena hidratación. Seguir practicando ejercicio y no apoltronarnos en el sofá por el mal tiempo, siempre nos mejora el ánimo y esa sensación de bienestar, creando una rutina continua para todo el año, al parar es difícil retomar y tenemos que aprovechar deportes divertidos que no podemos practicar en otras épocas del año.

P:¿Qué consejos nos darías antes de practicar deporte en invierno?

R: Lo primero es pensar que condición física tengo y tratar de no hacer locuras, sobre todo con el inicio de la temporada de esquí, tratar de empezar con sesiones cortas e ir aumentando el tiempo y la intensidad, sobre todo si llevamos todo el año sin practicar otro deporte. O aprovechar desde ya y empezar hacer trabajo de fuerza y movilidad como prevención para evitar lesionarse. Tenemos que hacer estiramientos y calentamientos más largos. Proteger las zonas más sensibles del cuerpo (cabeza, cuello, manos, labios, etc), abrigarse bien con ropa adecuada en general y llevar una buena alimentación.

El Centro de Entrenamiento y Fisioterapia Salud Deportiva Alxen está en Vara de Rey 70. El Teléfono del centro es el 941 25 51 18 y su página web es saluddeportivaalxen.com