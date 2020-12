Jorge Díaz Sen es educador físico deportivo del Centro de entrenamiento y fisioterapia Salud Deportiva Alxen, en Vara de Rey, 70 de Logroño (941255118) y este mediodía ha ofrecido una serie de recomendaciones para que la Navidad no nos pase factura. Porque se trata de una celebración que conlleva citas familiares, la mayoría de las veces con menús repletos de alimentos hipercalóricos. Si a ello le añadimos las medidas restrictivas derivadas de la crisis sanitaria, que nos obligan a salir menos y a permanecer más tiempo sin movernos lo suficiente, podemos poner en riesgo nuestra salud.

P- ¿Por qué es importante el ejercicio físico en Navidad?

R- Está claro que el ambiente festivo nos lleva a relajarnos de nuestras rutinas diarias en general, pero en particular respecto a las rutinas que manteníamos de actividad física el resto del año. Es un tiempo en el que aumentamos mucho la ingesta de alimentos y eso se traduce en un consumo calórico mayor. Por eso, sin actividad física no podemos mantener un equilibrio, es decir, el ejercicio ayuda a quemar lo que ingerimos y si no lo hacemos, llevamos al cuerpo a un exceso que si es muy prolongado, podremos sufrir efectos adversos como un aumento de los niveles de colesterol, subida de tensión arterial, retención de líquidos y ganancias de grasa corporal, que favorecen el aumento del riesgo cardiovascular.

P- ¿Qué nos recomiendas para evitar todo esto?

R- En primer lugar, seguir realizando 5 comidas diarias. Tratar de preparar los alimentos de manera saludable, comiendo raciones y cantidades normales. No descuidar beber abundante agua, en torno a los 6, 8 vasos diarios, ya que olvidamos mucho este punto cuando el alcohol y los refrescos son más predominantes. Y por último tratar de mantener nuestra actividad física habitual o utilizar estrategias como salir a andar, ir a hacer compras andando o subir por las escaleras en vez del ascensor para tratar de compensar de algún modo los excesos.

Alimentos naturales en Catanatura

También hemos hablado de salud alimentaria con Valvanera Baños, responsable de los establecimientos Catanatura en Logroño: Avenida de la Paz 68 y Gran Vía 41.

Ella nos ha propuesto regalar salud, dulces, turrones y mazapanaes ecológicos esta Navidad.

También ha sugerido otro tipo de regalos con los que, además de quedar bien, proporcionas bienestar a sus receptores: humidifcadores, incienso, esencias...