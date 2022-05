El Consejo Regulador Rioja mantiene su "plan de desarticulación" de la denominación 'Viñedos de Alava'

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha asegurado que va a mantener su "plan de desarticulación" de esta nueva denominación, de la que critica que ha habido una "total falta de transparencia" en su gestación y desarrollo.

"Ante cualquier acción que menoscabe o represente una amenaza para cualquiera de los aspectos por los que vela el Consejo Regulador de Rioja o para los miembros a los que representa legítimamente, éste la combatirá haciendo uso de todas las armas legales y administrativas disponibles", ha asegurado el organismo en un comunicado.

El Gobierno Vasco dice que si hay bodegas que quieren acogerse a Viñedos de Álava les darán "la oportunidad"

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha afirmado que, si hay bodegas de Álava que quieren acogerse a la denominación Viñedos de Álava, el Gobierno vasco les dará "la oportunidad de hacerlo" y ha apuntado que es una decisión "absolutamente privada".

Tapia se ha referido, de esta manera, al envío a Bruselas por parte del Ministerio de Agricultura del expediente de "Viñedos de Álava" para crear una Denominación de Origen fuera de la DOC Rioja y, tras ser cuestionada por si el Gobierno vasco podría autorizarla, mientras se resuelve en Bruselas, si así lo solicitan algunos productores.

Al respecto, Tapia ha afirmado que no han recibido ninguna solicitud y ha recordado que es posible denominación llegó al Gobierno vasco y tramitaron la solicitud "de la mejor manera posible, con toda la documentación necesaria", hacia el Ministerio.

La consejera ha señalado que el Ministerio ha hecho su análisis y ha enviado a Bruselas y, "mientras Bruselas se pronuncia, existe esa posibilidad". "Si hay un grupo de bodegas que estima interesante el poder acogerse a esa denominación, evidentemente nosotros le daremos la oportunidad de hacerlo, es una decisión absolutamente privada, de negocios privados, que si se tienen que arriesgar a salir de la Denominación de Origen calificada Rioja para ir a otra denominación conlleva unas actuaciones que ellos serán los que piensen que lo tienen que hacer. A nosotros nos queda realizar el acto administrativo correspondiente", ha precisado.

Concha Andreu sobre 'Viñedos de Álava': "Esta escisión que quiere un grupo pequeño de gente del País Vasco"



La presidenta del Gobierno, Concha Andreu, ha pedido hoy al Partido Popular que no meta la política en la defensa de la Denominación de Origen Calificada Rioja ante la pretensión de crear Viñedos de Álava: "Vamos a espabilar todos y unirnos frente a esta escisión que quiere un grupo pequeño de gente del País Vasco", ha dicho.

Andreu ha intervenido, en el pleno de hoy, dentro del orden del día relativo a las preguntas al Gobierno de La Rioja, después de que la diputada del PP, Noemí Manzanos, preguntara a la consejera de Agricultura, Eva Hita, si cree que el Gobierno central debe conceder la protección nacional transitoria al nombre de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.

La presidenta del Gobierno ha insistido en la necesidad de defender "la unicidad y el apoyo al Consejo Regulador en la defensa de algo que todos sabemos que tenemos, prestigio y calidad"; algo que, ha dicho a los 'populares': "Haríamos todos si tuviéramos dos dedos de frente".

Ha asegurado que el Ministerio de Agricultura "está haciendo todo lo que puede legalmente" y, en ese sentido, el Gobierno de La Rioja hará, también, "todo lo que legalmente se pueda". Y ha añadido: "No nos van a encontrar en ninguna situación ilegal".

Para Andreu, "el interés común de todos los riojanos y riojanas es defender la Denominación de Origen Calificada Rioja" y "como mejor se defiende es no entrando al trapo de la política de un grupo pequeño de viticultores o bodegueros vascos que quiere poner política en algo tan nuestro y centenario como es la DOC Rioja".

"Por favor", ha pedido a los 'populares', "no metamos la política en esto: vamos a defender el prestigio de esto tan extraordinario que nos ha costado tantos años ganar". Manzanos, por su parte, había acusado, previamente, a la consejera de Agricultura de no hacer nada. "Nos apetece pedir su dimisión, porque no se moja aunque llueva, no han hecho nada y, mientras, el Gobierno del País Vasco está ultimando los pasos para crear su propio consejo regulador", le había dicho a Hita.

La consejera ha contestado a la 'popular' a su pregunta acusándole de tener "intención de crear confusión y ruido" porque "el asunto es que" el Ministerio "no puede, no es competente".