Garrido: Nunca el Consejo Escolar de La Rioja había sido tan crítico como lo es con el Decreto de Convivencia

El Partido Popular (PP) ha hecho público un dictamen del Consejo Escolar de La Rioja, publicado el pasado mes de febrero, que declara la “inutilidad” del Decreto de Convivencia que prepara el consejero de Educación, Pedro Uruñuela. Este órgano de consulta, asesoramiento y participación plantea 28 enmiendas formales al texto y 14 propuestas de mejora.

Entre los déficits del documento, el PP critica la falta de propuestas concretas para abordar y resolver problemas de convivencia en las aulas; qué derechos y deberes tienen alumnos, familias y docentes; o la necesaria coordinación con servicios sociales, policía, Fiscalía de menores y servicios de salud.

Según el portavoz parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, es un texto con una visión "simplista, buenista y obsoleta" de la convivencia en los centros educativos. “Es una manual de teoría de la convivencia y no un paquete de medidas eficaces que es lo que se le pide a un Ejecutivo. No hay medidas prácticas y reales para resolver conflictos en las aulas. No hay herramientas eficaces para abordar los problemas de disciplina, ni para abordar las conductas disruptivas graves o muy graves”, ha apuntado Garrido.

El PP también denuncia la falta de más medios materiales y humanos en el Decreto, así como el aumento de la carga de trabajo para los docentes.

Jesús Ángel Garrido ha avanzado que, “el Partido Popular tiene claro que, en cuanto sea posible, recuperaremos la Ley de Autoridad del Profesorado de La Rioja. Del mismo modo, subsanaremos estas graves deficiencias que estamos denunciando, en especial las que hacen referencia a la relación de derechos y deberes de alumnos, profesores y familias común en todos los centros; también desarrollaremos las medidas comunes a aplicar en caso de incumplimiento; y abordaremos los casos más complejos de conductas disruptivas graves y que implican a otros servicios”.