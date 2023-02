El Consejo Escolar propone limitar festivos "para racionalizar el calendario y favorecer la conciliación"

El Consejo Escolar de La Rioja (CER) apuesta por una distribución más racional y equilibrada de los tiempos escolares, en la que se trabaje en todos los ámbitos para mejorar tanto la calidad del tiempo escolar como el tiempo de descanso y familiar y respete la conciliación de la vida laboral y familiar de manera integral, implicando al tejido empresarial, a los agentes sociales y a las administraciones.

Estas son algunas de las propuestas desarrolladas por la comisión de trabajo que el CER, máximo órgano de consulta, asesoramiento y participación de todos los sectores afectados por la programación general de la enseñanza, ha destinado específicamente para abordar el calendario escolar.

Como resultado, emite su consideración de que este debe estar al servicio del sistema educativo, por lo que recomienda avanzar hacia la racionalidad pedagógica de dicho calendario, equilibrando los periodos de descanso.

Durante seis sesiones, la comisión ha contado con la participación de diferentes ponentes que han aportado información, investigaciones, estudios y opiniones que han enriquecido el debate para poder alcanzar un texto de consenso. Asimismo, se remitió un cuestionario a todos los centros docentes no universitarios de La Rioja para conocer su punto de vista. Entre las conclusiones de la comisión, destaca la recomendación del trabajo coordinado para mejorar tanto el tiempo escolar como los periodos de descanso, para lo que propone que todas las medidas que puedan afectar a los tiempos de descanso sean acompañadas de una oferta de actividades coordinadas por la administración educativa con la participación de la administración local contando con la colaboración de las familias, sin que suponga perjuicio económico. Estas actividades deberían ser variadas y distintas de las escolares, aunque se puedan complementar. Por otra parte, y con el objetivo de mejorar la conciliación familiar, el CER recomienda plantear la conciliación de la vida laboral y familiar de manera integral, implicando al tejido empresarial, a los agentes sociales y a las administraciones. En cuanto a la organización de descansos y trimestres lectivos, propone que su distribución sea equilibrada. Un importante problema detectado en esta comisión ha sido el desequilibrio que durante algunos cursos escolares se produce entre el segundo y tercer trimestre. Respecto a esta cuestión el CER sugiere que, si Jueves Santo cae en el mes de marzo, las vacaciones se prolonguen durante la semana de Pascua y si cae en abril, que incluyan la Semana Santa completa además del lunes de Pascua. Asimismo, se propone que la administración, respetando la autonomía de los centros, debería recomendar que los procesos de evaluación continua coincidan con la finalización de cada uno de los trimestres. El CER también plantea que sería deseable trasladar los festivos a lunes o viernes para no romper el ritmo pedagógico del alumnado. No obstante, reconoce la complejidad de la propuesta por lo que sugiere que debería ser abordada por todas las administraciones públicas ya que va ligada inevitablemente al calendario laboral. Sobre la circunstancia de que algunas localidades de La Rioja celebran sus fiestas patronales a comienzo del curso, el CER propone trabajar conjuntamente con los ayuntamientos afectados para reducir a tres el número de días dedicados a esas fiestas locales y considera que cinco días dedicados a las fiestas patronales son suficientes para mantener las tradiciones. La comisión del CER considera de manera unánime "que dedicar una semana completa a comienzos de curso a festividades patronales distorsiona y dificulta los descansos necesarios a lo largo del mismo, además de una ruptura de los tiempos pedagógicos".