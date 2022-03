La consejera del Gobierno de La Rioja Raquel Romero expulsada de Podemos al no donar parte de su sueldo

Podemos ha cerrado el expediente abierto contra su diputada autonómica y consejera de Igualdad en el Gobierno de La Rioja, Raquel Romero, y a cinco personas de su equipo, con la decisión de expulsarlas del partido por no haber realizado las donaciones de su sueldo que están estipuladas.



La coordinadora en La Rioja de Podemos, Arancha Carrero, ha confirmado este viernes a Efe el final de este expediente del Comité nacional de Garantías del partido, que todavía no es firme; y ha subrayado que "solo responde al incumplimiento del código ético del partido en la donación de parte de su sueldo" y "no hay nada más, por mucho que se quiera desviar la atención".



Así, ha incidido en que "no se hacen excepciones" respecto a la medida de donar al partido un porcentaje del salario, que, en el caso de Romero, supera los 80.000 euros anuales como consejera, más las compensaciones que recibe desde el Parlamento de La Rioja como diputada autonómica.



Según consta en el expediente, ni ella ni las otras cinco personas que han sido expulsadas del partido han realizado donaciones desde el inicio de la actual legislatura autonómica.



"Este es un tema que comenzó hace tiempo, pero somos un partido muy garantista y por eso se ha dilatado la resolución" hasta ahora, ha insistido.



Raquel Romero es la única parlamentaria de Podemos en la cámara riojana y fue quien negoció el acuerdo de gobernabilidad con el PSOE de La Rioja para conformar el Gobierno regional, al que ella se incorporó como consejera.



Carrero, en noviembre de 2021, reconoció, en una rueda informativa, que las relaciones de los dirigentes de Podemos con Romero eran "nulas" y que se "conformaría" con que "hiciera su trabajo como diputada" en el Parlamento regional.



Consideró que la "excusa" de Romero para esa falta de relación fue la denuncia judicial presentada por otra militante contra las primarias de la formación.



"Me conformaría con que hiciera su trabajo como diputada, pero es mucho pedir", añadió en esa fecha la coordinadora regional de Podemos, quien dijo que, desde su partido, se había intentado marcar la diferencia con Romero, dado que no estaban de acuerdo ni con sus nombramientos de altos cargos, ni con su equipo de trabajo.