Ciudadanos ha puesto de manifiesto lo alarmante que resultan algunos indicadores económicos después de estos tres años de legislatura del Gobierno de Concha Andreu, ya que el PIB ha evolucionado en La Rioja casi tres puntos menos que la media nacional en 2022, la inflación en nuestra comunidad está disparada un 10% más que en el conjunto de España y cada riojano ha perdido 250 euros al mes de capacidad adquisitiva, de media, en 2022.

Así lo ha explicado en COPE Rioja su diputada regional Belinda León, quien ha mostrado la disposición de su partido a reunirse con el Gobierno de La Rioja, si bien, en su opinión, “Andreu no quiere negociar nada con nadie, excepto con IU, lo cual además de ser profundamente sectario, es una enorme irresponsabilidad por su parte”.

Ciudadanos no comprende la actitud excluyente de Andreu “y mucho menos en la situación en la que nos encontramos, con muchas familias asfixiadas por el alza de los precios y con muchas pymes y autónomos en situaciones críticas para su actividad”, ha criticado León.

En este contexto, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para 2023 presentado por el Gobierno de La Rioja, los naranjas señalan que se reduce su capacidad de gasto cerca de un 10%, pero prevé un aumento de la recaudación vía impuestos sobre la renta (IRPF) y sobre la actividad económica (IAE) del 19% y el 26% respectivamente, debido a la inflación, “pero no porque haya aumentado la riqueza, ya que ni el PIB ni el el PIB per cápita han recuperado los niveles precrisis en La Rioja”, ha puntualizado la diputada.

“Las cifras demuestran que la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Andreu no es ni progresiva ni redistributiva como ha vendido el PSOE”, ha censurado León, ya que son las clases medias especialmente las más perjudicadas por esta situación”.

Así las cosas, Ciudadanos propone establecer una rebaja fiscal a las clases medias riojanas de manera directa, a través de deflactar el tramo autonómico del IRPF y estableciendo deducciones y ayudas que compensen el esfuerzo que están haciendo por culpa de la inflación y por la sobre recaudación de impuestos. “El incremento de la recaudación, vía impuestos, no se puede justificar en un ejercicio en el que se prevé una reducción de la actividad económica y de la capacidad adquisitiva de los riojanos”, ha resaltado. Y en segundo lugar, no comparten que el Gobierno de Andreu esté pidiendo a los riojanos que se aprieten el cinturón mientras no se ofrece ejemplo desde las instituciones. De esta forma, León ha incidido en que “el Gobierno de La Rioja debe reducir de una manera significativa el coste en altos cargos, para ser eficaces en el gasto y para poder dedicar todo ese ahorro a ayudar a las familias riojanas. Se pueden bajar los impuestos si se acompaña de políticas de ajuste de gasto público. Gastar más no quiere decir gastar mejor”.

Los liberales han puesto el acento en el aumento en medio millón de euros en el presupuesto de la consejera tránsfuga, dada la falta de ejecución de la consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030. Belinda León ha denunciado que “el Gobierno de La Rioja no reduce ni un euro su coste en altos cargos, máxime sabiendo que se trata del más caro de la historia de La Rioja y que ha aumentado el coste en los sueldos de consejeros y directores generales un 42% en comparación con el gobierno anterior”.