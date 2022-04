Concha Andreu no ve transfuguismo en Raquel Romero y defiende su acuerdo de gobierno

El Partido Popular y Ciudadanos han llevado al Parlamento de La Rioja el Pacto de Gobierno que dio la presidencia a Concha Andreu después de conocer que Raquel Romero, consejera de Igualdad y diputada de Podemos, haya sido expulsada de la formación morada.

El pleno en la Cámara riojana comenzaba con las preguntas a la presidenta del Gobierno, Concha Andreu. A las 9:00 de la mañana se iniciaba la sesión con una pregunta del Grupo Popular que ha cuestionado a la presidenta del Gobierno si cree "ejemplar" gobernar La Rioja "gracias al apoyo de la tránsfuga Romero".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha considerado que la presencia de Romero en el Ejecutivo "aumenta el descrédito" del Gobierno regional "y la única solución que puede adoptar, si quiere hacer algo decoroso, es cesar a la tránsfuga Romero". "El Gobierno de La Rioja está colapsado, es inestable y ahora está desacreditado porque depende de una tránsfuga", ha incidido Garrido, que ha acusado a Andreu de "rechazar el transfuguismo hasta que su cargo depende de una tránsfuga".

En la misma línea se ha desarrollado la contestación a una pregunta del portavoz popular sobre la capacidad de diálogo del Gobierno regional y el rechazo a cualquier pacto con el PP. "Para cesar a Raquel Romero tendría el apoyo del PP", ha afirmado Garrido, quien ha acusado a Andreu de "rehuir las críticas", pero "no tener coraje" para enfrentarse a la consejera de Igualdad. Garrido ha propuesto al Ejecutivo regional pactos sobre natalidad, infraestructuras, recursos humanos de salud, educación o impuestos.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido la presencia de Raquel Romero en su Ejecutivo, tras ser expulsada de Podemos recientemente, ya que no considera que sea una tránsfuga y cree que las demandas para que sea cesada hechas por la oposición son un "postureo".

Andreu ha respondido así a la pregunta del Grupo Popular sobre la situación de Romero, consejera de Igualdad y única diputada que fue elegida por Podemos en esta legislatura. La presidenta ha defendido la "ejemplaridad" de su Gobierno y ha afirmado que le produce "sonrojo" que desde el PP se haga esta pregunta "cuando su partido es el que abandonó el pacto antitransfugismo" nacional.

Cree que el PP "no está para dar lecciones a nadie" con "un teatrillo que no convence" y con el que busca "confundir a la ciudadanía". Porque, ha defendido, "los tránsfugas votan y cambian el sentido de lo acordado políticamente", algo que no sucede en el caso de Romero.

"La ciudadanía es mucho más lista que usted", ha afirmado Andreu dirigiéndose al portavoz popular, Jesús Ángel Garrido, al que le ha acusado de que "para ustedes (el PP) el poder es un fin en sí mismo para perpetuar privilegios, canivalizar recursos públicos y acabar con el Estado de derecho" y "para eso les da igual pactar con quien sea, con la ultraderecha, algo que avergüenza a Europa".

Andreu ha calificado a Garrido de "obtuso", ya que "no ha habido otro Ejecutivo riojano más propenso al diálogo, primero por la aritmética parlamentaria y luego por el contexto objetivo, el de una pandemia en la que hemos tenido que apoyarnos unos en otros". "Nos gusta el diálogo como principio fundamental de gobernanza eficiente y si queremos políticas funciones, hay que implicar a la sociedad", ha dicho la presidenta.

Frente a esa opción, "está el postureo" del PP, que "ahora pretende presentarse como moderado, tras haber llevado al ostracismo al primer presidente del partido que denuncia prácticas sospechosas de otro miembro de su partido", en alusión al exlíder nacional popular Pablo Casado. "La moderación no se predica, se practica, pero ustedes llevan al ostracismo a todo el que denuncia las verdades porque siguen siendo los mismos de siempre", ha incidido, y "la careta de la moderación no les va a servir. Es imposible llegar a acuerdos con ustedes".

La presidenta también ha respondido a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, sobre la situación del acuerdo de gobernabilidad de Gobierno (PSOE-Podemos-IU), "en el que tienen un pacto con comunistas que no es bueno para los riojanos", según el portavoz naranja.

"La moderación se practica, pero usted la rechaza una y otra vez y se empeña en estar amarrada a partidos radicales", ha dicho Baena, que ha pedido a Andreu que "explore el diálogo con formaciones constitucionalistas".

La presidenta ha incidido en que hará "lo que considere oportuno para beneficio de los riojanos" y "ahora lo que les conviene es el programa de políticas progresistas", algo que no hizo Ciudadanos la pasada legislatura, "en la que pudieron cambiar La Rioja a mejor, en vez de perpetuar a un gobierno cacique durante 24 años", en referencia al PP.

"Ahora, la verdadera amenaza no viene de la izquierda, quien representa la deriva populista son partidos de derecha y ultraderecha, que niegan la violencia género y cambio climático, atacan a la prensa libre o son euroescépticos", ha afirmado la presidenta, que ha pedido a Ciudadanos que se "centre".