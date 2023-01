Concha Andreu: "No tengo ninguna queja del Lehendakari"

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha atribuido este jueves a un "movimiento político" la pretensión impulsada por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), y avalada por el Gobierno Vasco de crear una denominación de origen 'Viñedos de Álava' fuera de la denominación de origen Rioja, proclamando, a renglón seguido, que "la política no debe mezclarse con el vino".

Así lo ha dicho la jefa del Ejecutivo autonómico en un desayuno informativo de Europa Press, en Madrid, donde ha puesto en valor la visita este miércoles a La Rioja del ministro de Agricultura, Luis Planas, suscribiendo su defensa de la "unicidad" de la Denominación de Origen de La Rioja.

En este contexto, Concha Andreu ha reivindicado que la unidad y la unicidad de la Denominación de Origen Rioja, con ella a la cabeza del Ejecutivo autonómico y con el ministro Planas en el Gobierno central, "no está en duda ni en riesgo". "Estos movimientos de crear una Denominación de Origen dentro de la de Rioja, que la conforman tres comunidades autónomas, es un movimiento político. Quiero dejar claro que la política no debe mezclarse con el vino y con la Denominación de Origen calificada Rioja menos", ha sostenido Andreu al ser preguntada por esta pretensión de algunas formaciones políticas. A este respecto, ha señalado que el movimiento para desvincular 'Viñedos de Álava' de la Denominación de Origen Rioja "no tiene razón sustancial ni vitivinicola ni de calidad", por lo que, "política aparte", no tiene "ninguna razón de ser".

Preguntada por las Comunidades Autónomas vecinas, Concha Andreu ha puntualizado que no tiene ninguna queja respecto a Navarra y País Vasco, cuyos presidentes considera "extraordinarios compañeros".

La presidenta riojana ha estado acompañada en este Desayuno Informativo de Europa Press por hasta siete ministros, además de dirigentes socialistas, que han arropado a Concha Andreu a escasos meses de las elecciones.

De hecho, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sido la presentadora de este desayuno, que ha contado además con la presencia de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.