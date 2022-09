Concha Andreu sobre las declaraciones de Emiliano García-Page: "Él hablaba de su clave"

La presidenta del Gobierno riojano, la socialista Concha Andreu, ha considerado que sobre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "no hay que opinar, hay que escuchar" sus declaraciones que, últimamente, ha creído, "no concuerdan". Andreu ha sido preguntada por los periodistas por las declaraciones del presidente de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

En concreto, al hecho de que haya salido en defensa del líder del PP, al rechazar que sea un "insolvente", como opina el Ejecutivo; y advertir al presidente español, el socialista Pedro Sánchez, que si sigue "con las mismas compañías va a haber un castigo para el PSOE" en las próximas elecciones.

Andreu, que ha asegurado que habló el lunes mismo con "Emiliano", ha afirmado que "él hablaba de su clave". "Cada comunidad autónoma es un mundo; y lo que ocurre en Castilla La Mancha nada tiene que ver con el Gobierno de España y, por supuesto, con el Gobierno de La Rioja", ha dicho.

Para la presidenta riojana, "no hay que opinar si Feijó es una cosa u otra, hay que remitirse a los hechos y la verdad es que las declaraciones que ha hecho últimamente no concuerdan". Así, ha creído que "no hay que opinar, hay que escuchar cuando habla de política energética, del impuesto a los beneficios extraordinarios; solo hay que escucharle, no es una opinión".

Con respecto a los socios de Gobierno, se ha centrado en La Rioja (donde gobierna a través de un pacto con Podemos, que entró en el Ejecutivo, e Izquierda Unida, que se centra en negociar medidas) para resaltar que "la estabilidad que tiene este gobierno es gracias al Equipo de Gobierno, al dialogo y que todos" en él tienen "el objetivo de mejorar la vida de los riojanos y las riojanas".

Se ha mostrado "muy contenta" porque su Ejecutivo ha "conseguido tres presupuestos en tiempo y forma", y ha confiado en conseguir el siguiente, porque "va en buen camino". Ahora, ha dicho, se está "hablando y negociando con el objetivo de reforzar los servicios públicos en sanidad, educación y servicios sociales".

Ha añadido que, además, tienen la "suerte de estar en contacto continuo con las empresas riojanas" que se encuentran en crecimiento y creación de empleo, y se ha preguntado "qué más podemos pedir".

PARTIDO MUY UNIDO

Preguntada por el último Consejo de Política Federal del PSOE, la también secretaria general del PSOE riojano ha asegurado: "El partido está muy unido". "Estamos todos de acuerdo en que es momento de estar con la gente, que es lo que estamos haciendo en las fiestas de Logroño, no por estar, sino para explicarles qué hemos hecho por ellos, escuchar peticiones y quejas y dar solucione en la próxima legislatura".

Ha afirmado que "eso se habló en el consejo", estuvieron "todos de acuerdo, con una ilusión enorme"; y ha alabado el lema escogido por el PSOE, 'El gobierno de la gente'.

