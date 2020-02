Preguntas orales en Pleno a la presidenta del Gobierno de La Rioja. Concha Andreu respondía al portavoz del Grupo Popular, Jesús Angel Garrido, sobre el nivel de reivindicación del Ejecutivo riojano y quien cuestionaba a Andreu sobre "los malos resultados de la región que hace que se acreciente la conflictividad social". En su intervención, Andreu ha indicado que la pregunta del PP "es reconocer que sus gobiernos, sobre todo los de los últimos años", han dejado paralizada La Rioja, de Norte a Sur y de Este a Oeste". Por ello, ha indicado que "no nos carguen el muerto", porque entre otras cuestiones, la presidenta ha señalado que "los presupuestos llevan siete días en vigor". Andreu asegurado que tendrán que revertir la nula gestión de sus años y su incompetencia", al tiempo que instaba al Partido Popular de La Rioja a "buscar el Norte":

Audio Concha Andreu al PP de La Rioja: "Busquen el Norte"

La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, ha asegurado este jueves, en el Pleno del Parlamento regional, que ella y su Gobierno pelearán por esta Comunidad ante las instancias necesarias, pero con "mecanismos de diálogo". La presidenta ha afirmado también que dar preferencia a la vía judicial y no a los mecanismos de diálogo es "provocar conflicto entre territorios y una torpeza", en alusión a la creación de la denominación Viñedos de Alava, dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja o la reclamación del IVA de diciembre de 2017. Andreu ha precisado que su Gobierno "dialogará y exigirá lo que a La Rioja le corresponde" tanto en este aspecto como en otros ámbitos de interés para esta comunidad. El PSOE, ha afirmado, ha conseguido inversiones en infraestructuras por importe de unos 250 millones de euros que "vendrán a La Rioja a lo largo de los años y vendrán más. Hechos y no palabrerías". Andreu ha transmitido a los riojanos que "estén tranquilos porque, por reivindicar, no va a ser".