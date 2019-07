Concha Andreu (PSOE) es la única candidata a presidenta del Gobierno de La Rioja

La socialista, Concha Andreu, ha sido la única candidata a presidenta del Gobierno riojano propuesta este lunes en la ronda de conversaciones iniciada por el presidente del Parlamento, Jesús María García, con los cuatro portavoces de la Cámara de cara a un próximo pleno de investidura.

Sin embargo, los votos de los 15 escaños socialistas y el de Henar Moreno, tras el acuerdo programático alcanzado entre el PSOE e IU, no son suficientes para que Andreu sea investida presidenta tras 24 años de mayoría del PP. Andreu necesita el apoyo de la otra diputada de UP, Raquel Romero, miembro de Podemos, con la que el PSOE prevé negociar en los próximos días. Hoy no ha acudido al Parlamento.

La portavoz del Grupo Mixto y diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno, ha ratificado al presidente del Parlamento el apoyo de su formación a la investidura como presidenta del Gobierno regional de la socialista, Concha Andreu, tras su acuerdo con el PSOE.

En cuanto a la postura de Podemos, Henar Moreno ha explicado que, a pesar de que se puso en contacto con su diputada para indicarle que, al no tener una postura consensuada en cuanto a la investidura, debiera de tener la oportunidad de comparecer, Raquel Romero no ha acudido a la reunión de hoy con García.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, ha confirmado que su formación votará en contra de la investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno regional y su acuerdo con los comunistas. Cree que será un gobierno inestable.

Posteriormente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha afirmado que el carajal de los partidos de izquierda en La Rioja evidencia la debilidad del supuesto gobierno de coalición PSOE-IU-Podemos. Garrido ha indicado que el PP no presentará candidato a la Presidencia del Gobierno regional y que votará en contra de la candidata socialista, Concha Andreu.

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha puesto en valor el acuerdo programático que han alcanzado con Izquierda Unida y ha dicho que siguen tendiéndole la mano a Podemos…RAUL DIAZ….

Mañana se reunirá con él la propia Andreu.

El miércoles, está convocada la Mesa y Junta de portavoces, que deberá fijar la fecha de celebración del Debate de Investidura.